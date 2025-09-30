Esquecer nomes não é acaso: a ciência revela o que isso diz sobre você

Imagine a cena: você encontra alguém conhecido, a fisionomia é familiar, mas o nome escorrega da memória como areia entre os dedos. É constrangedor, mas acontece com muito mais gente do que você imagina.

O cérebro, nesse caso, não falhou por "fraqueza", mas por distração. Psicólogos explicam que, na maioria das vezes, não se trata de um problema de memória, mas de atenção.

Na prática, significa que você nunca gravou o nome com a devida concentração. Talvez estivesse preocupado com outra coisa — uma tarefa pendente, o jantar do dia, o celular vibrando no bolso. O cérebro não estava "presente" no momento, por isso a lembrança simplesmente não se formou.