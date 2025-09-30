Perder peso sem treinar: por que esta estratégia não é a melhor opção?

Muita gente acredita que ver o número da balança cair significa, automaticamente, emagrecer. Mas não é bem assim. Perder peso pode incluir não apenas a redução de gordura, mas também a diminuição de músculos e até de líquidos do corpo.

Já o emagrecimento de fato acontece quando há redução da gordura corporal, preservando, ou até aumentando, a massa magra. Esse processo depende do chamado balanço energético, ou seja, do equilíbrio entre a energia que consumimos por meio da alimentação e a que gastamos no metabolismo e nas atividades diárias.

É possível emagrecer sem exercícios?

Em teoria, sim. Se a pessoa consome menos calorias do que gasta, pode perder peso apenas com dieta. No entanto, há um limite para essa estratégia. Dietas restritivas demais, além de dificultarem a adesão a longo prazo, podem levar à perda de massa muscular, aumento da fome e queda no metabolismo. Isso significa que, mesmo emagrecendo, o corpo pode ficar mais frágil e com menos energia.