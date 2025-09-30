Como o metanol pode causar cegueira e quais são os primeiros sintomas?

Uma mulher diz que perdeu a visão após consumir caipirinhas em um bar localizado de bairro nobre de São Paulo. Um jovem que consumiu drinques de uma adega também relatou perda visual. Os casos acontecem em meio a registros de intoxicação por metanol ligados a bebidas alcoólicas adulteradas no estado.
Autoridades alertam que sintomas como visão turva e náusea exigem atenção imediata, e que estabelecimentos devem redobrar cuidados na compra de distribuidores. A substância pode causar danos graves aos olhos e irreversíveis.
Como o metanol leva à cegueira?
"O metanol é metabolizado no fígado em ácido fórmico, uma substância altamente tóxica para o nervo óptico. Esse ácido causa edema, inflamação e destruição das fibras nervosas responsáveis pela condução visual", afirma Caio Regatieri, oftalmologista da Unidade Paulista de Oftalmologia (UPO). Segundo ele, o resultado pode ser perda visual grave ou até cegueira irreversível.
Os sinais iniciais podem aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão. "Os primeiros sintomas incluem visão borrada, fotofobia, manchas escuras no campo visual e dor ocular", explica Regatieri.
Esses metabólitos lesam o nervo óptico, provocando edema e morte das células axonais que compõem o nervo. Isso prejudica a transmissão dos sinais visuais do olho para o cérebro, levando à visão turva e até cegueira.
Antonio Jordão Jr., oftalmologista da Hapvida
O nervo óptico é uma das estruturas mais vulneráveis. "Ele tem alta atividade metabólica e, diferentemente de outras partes do olho, não se regenera", comenta Regatieri.
Substância também pode danificar outros órgãos
"O metanol é relativamente inerte até ser metabolizado. O formaldeído [produto do metanol] é altamente reativo e o ácido fórmico interfere diretamente na cadeia respiratória mitocondrial [estruturas presentes nas células], inibindo a produção de energia. Isso leva à morte celular, especialmente em tecidos sensíveis como o sistema nervoso central e o nervo óptico", diz José Marcelo Natividade, endocrinologista e metabologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Além da visão, a intoxicação pode comprometer funções vitais.
"O sistema nervoso central é o principal alvo, podendo causar confusão mental, convulsões e coma. Os rins também podem ser afetados pela acidose e pela sobrecarga tóxica. Em casos graves, há risco de falência múltipla de órgãos", afirma Natividade.
Clinicamente, os sinais mais comuns incluem dor abdominal, vômitos e redução do nível de consciência.
Tratamento e cuidados
A rapidez no atendimento é determinante. "A conduta imediata inclui administração de etanol ou fomepizol, que competem com o metanol e impedem sua metabolização tóxica. Deve-se iniciar hidratação venosa, correção de acidose metabólica e hemodiálise, se necessário", explica Regatieri.
Natividade reforça a importância de agir logo.
"A administração precoce dessas substâncias é crucial para evitar complicações neurológicas e oftalmológicas", afirma. Segundo ele, a hemodiálise é indicada em casos graves, pois remove rapidamente o metanol e seus metabólitos.
Jordão Jr. acrescenta que o tratamento também envolve reposição de vitaminas, como ácido fólico ou folínico, "que auxiliam no metabolismo do ácido fórmico", além de exames oftalmológicos de acompanhamento para tentar preservar a visão.
Os relatos de danos à visão
Os danos à visão afetaram pacientes como a designer de interiores Radharani Domingos, que consumiu vodca em uma comemoração de aniversário em São Paulo.
"Era uma região nobre, não era nenhum boteco de esquina. Bebi três caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodca. Causou um estrago bem grande. Não estou enxergando nada", contou ao Fantástico (TV Globo).
Ainda internada, Radharani chegou a sofrer convulsões, precisou ser intubada e permanece sob cuidados intensivos. A irmã da paciente disse à reportagem que espera que algum tratamento possa reverter a cegueira.
Diogo Marques de Souza, auxiliar de produção, também relatou em entrevista ao programa Fantástico ter acordado sem enxergar, após ingerir bebida alcoólica comprada em uma adega. "Acordei desesperado porque abri o olho e estava enxergando nada, tudo preto e uma dor de cabeça muito forte." Ele recuperou a visão.
