Como o metanol pode causar cegueira e quais são os primeiros sintomas?

Uma mulher diz que perdeu a visão após consumir caipirinhas em um bar localizado de bairro nobre de São Paulo. Um jovem que consumiu drinques de uma adega também relatou perda visual. Os casos acontecem em meio a registros de intoxicação por metanol ligados a bebidas alcoólicas adulteradas no estado.

Autoridades alertam que sintomas como visão turva e náusea exigem atenção imediata, e que estabelecimentos devem redobrar cuidados na compra de distribuidores. A substância pode causar danos graves aos olhos e irreversíveis.

Como o metanol leva à cegueira?

"O metanol é metabolizado no fígado em ácido fórmico, uma substância altamente tóxica para o nervo óptico. Esse ácido causa edema, inflamação e destruição das fibras nervosas responsáveis pela condução visual", afirma Caio Regatieri, oftalmologista da Unidade Paulista de Oftalmologia (UPO). Segundo ele, o resultado pode ser perda visual grave ou até cegueira irreversível.