Como agir diante de queda de pressão e desmaio na rua

O cérebro é um órgão exigente: precisa de suprimento constante de oxigênio e glicose para funcionar. Esse abastecimento depende do fluxo sanguíneo e basta uma falha momentânea nessa entrega para que o corpo desligue. É o que chamamos de desmaio.

Na medicina, o episódio é conhecido como síncope: uma perda aguda de consciência acompanhada de queda do tônus muscular, seguida de recuperação espontânea. Em muitos casos, o evento é benigno. Mas, quando a causa é cardíaca, pode ser um alerta de risco grave.

Qualquer pessoa pode desmaiar, mas os episódios são mais comuns entre idosos e jovens.