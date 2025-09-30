Amnésia infantil: por que não nos lembramos dos primeiros anos de vida?

Experimentos com roedores já haviam indicado que os engramas, os padrões de células que guardam memórias, se formam no hipocampo infantil, mas acabam ficando inacessíveis. Curiosamente, esses engramas podem ser "reativados" em laboratório por meio de técnicas que estimulam os neurônios com luz, sugerindo que as lembranças não desaparecem de fato, apenas ficam bloqueadas.

O desafio de estudar bebês

A equipe liderada por pesquisadores de Yale, do estudo publicado na Science, decidiu testar diretamente se bebês conseguem mesmo registrar lembranças. O obstáculo era técnico: como colocar crianças de meses dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional sem que se mexam demais?

A solução foi transformar o ambiente em algo familiar: chupetas, cobertores, brinquedos e até padrões psicodélicos de fundo para prender a atenção. Ainda assim, muitas imagens do cérebro precisaram ser descartadas por causa de movimentos inevitáveis.

No total, 26 bebês participaram dos testes — metade com menos de um ano e a outra metade acima disso. Eles observaram rostos, objetos e cenas, e depois tiveram de distinguir entre imagens já vistas e novas. O tempo de atenção dedicado às figuras familiares foi usado como medida de memória.

O resultado foi claro: bebês a partir de um ano ativam o hipocampo quando codificam lembranças, e aqueles que tiveram melhor desempenho nas tarefas apresentaram maior atividade nessa região do cérebro. Mas o mesmo não foi observado para os menores de um ano.