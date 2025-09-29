Por que você deveria se importar de verdade com o alongamento

Na área de alongamento da academia, a cena é clássica: uns encostam os dedos nas pontas dos pés sem dobrar os joelhos; outros mal passam das canelas, suando para não travar as costas. Esse simples movimento já entrega um segredo do corpo: o nível de flexibilidade.

Alongar não é só esticar músculos à toa. A prática promove aumento temporário no comprimento das fibras musculares, ampliando a mobilidade das articulações. O resultado é útil para atletas, sedentários e qualquer pessoa que queira melhorar postura, reduzir tensões ou até buscar relaxamento.

O tempo ideal varia, mas geralmente manter cada posição entre 15 e 30 segundos já é suficiente para colher benefícios sem sobrecarregar o corpo. Essa janela permite que o músculo se estenda com segurança, ampliando a flexibilidade e reduzindo o risco de lesões.