Intoxicação por metanol: os sintomas e riscos de bebidas adulteradas em SP

Os sintomas podem demorar horas para aparecer, com uma janela variável de 30 minutos até mais de um dia. O motivo, explica Silva, é a interação do metanol com o próprio etanol: "Quando há presença de álcool etílico na mesma bebida, ele compete pelas enzimas de metabolização e atrasa a transformação do metanol em ácido fórmico, que é o composto tóxico. Por isso os sinais podem ser retardados em várias horas".

A Associação Brasileira de Neuro-oftalmologia fez um alerta sobre os riscos de o consumo de metanol causar neuropatia óptica, "uma doença grave que pode causar perda de visão irreversível", descreve a nota enviada à Agência Brasil. Ainda a associação, podem surgir sintomas de intoxicação como "dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e, principalmente, visão turva repentina ou até cegueira."

O diagnóstico deve ser feito a partir da história clínica do paciente e por exames de sangue e de imagem. O tratamento deve ser imediato e com uso de antídotos (como o etanol venoso), bicarbonato para corrigir a acidez no sangue, vitaminas (ácido fólico/folínico) e, nos casos mais graves, hemodiálise para remover o veneno.

O metanol ataca diretamente o nervo óptico. Em casos graves, a substância leva a lesões irreversíveis que causam perda parcial ou total da visão. "A preferência do metanol é pelo nervo óptico, e isso pode levar à cegueira completa se o atendimento não for feito logo", afirma Silva. O especialista acrescenta que outros órgãos também podem ser afetados: "Dependendo da gravidade, pode haver comprometimento do sistema nervoso central, dos rins e do fígado".

Difícil de identificar

Não há como identificar a bebida adulterada pelo consumidor. O metanol é incolor e tem odor alcoólico fraco, o que o torna indistinguível do etanol. Guias do CDC e do Methanol Institute apontam que o limiar de percepção de odor é alto e não confiável, por isso não se deve depender de cheiro, sabor ou aparência para detectar adulteração. "Infelizmente, não há como diferenciar no paladar ou pelo cheiro. Só em concentrações muito altas pode haver um odor lembrando solvente, mas isso não é confiável", afirma Silva.