Cientistas identificam quatro subtipos de autismo: o que define cada um?

Momento em que alteração genética acontece influencia no subtipo. Nossos diferentes genes controlam características físicas e o funcionamento do organismo. Alguns são ativados mais cedo, desde o útero até o primeiro ano de vida. Outros, mais tarde. O estudo mostrou que mutações em genes que se tornam ativos mais tarde na infância estão ligadas a um perfil mais brando de autismo. Em genes mais precoces, o quadro tende a ser mais severo.

Por que isso é importante?

Detalhes ajudam a personalizar o tratamento. "Quanto mais a gente conseguir definir as dificuldades, mais consegue individualizar o plano de intervenção, cada vez mais orientado para o que a pessoa precisa", diz Possmoser.

Profissionais e famílias alinham expectativas. Às vezes, a criança não evolui como o imaginado com as intervenções aplicadas, o que pode ser frustrante. Se um teste genético indicar uma alteração que leva à maior severidade do autismo, a equipe entende o motivo e ajusta o que for preciso.

Pode contribuir para o desenvolvimento de terapias genéticas. A síndrome de Rett é uma forma muito severa de autismo que atinge mais meninas e é causada por mutação do gene MECP12. Atualmente, há pesquisas em torno de um tratamento que forneça genes saudáveis para compensar a alteração genética.

Entendimento daria previsibilidade. Seria possível mapear precocemente a trajetória do autismo e antecipar o diagnóstico por meio de teste genético nos grupos de risco, como familiares de pessoas com autismo e pessoas com algum fator de risco relacionado à prematuridade, segundo Van Der Linden. Mas eles são caros e, segundo os pesquisadores de Princeton, revelam variantes que explicam o autismo em apenas cerca de 20% dos pacientes.