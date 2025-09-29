Álcool aumenta risco de ter demência, até mesmo se você beber pouco

Alguns estudos sugeriam que o consumo moderado de bebida alcoólica poderia reduzir o risco de demência, mas uma nova publicação mostra que até pequenas quantidades são prejudiciais à saúde do cérebro.
O que aconteceu
O estudo não identificou efeito protetor do álcool no consumo leve a moderado. "Evidências genéticas não oferecem suporte para [sugerir] um efeito protetor —na verdade, sugerem o oposto. Mesmo o consumo leve ou moderado de álcool pode aumentar o risco de demência", disse a psiquiatra e autora principal do estudo, Anya Topiwala. A pesquisa foi publicada no periódico BMJ Evidence-Based Medicine.
Quanto mais bebida, maior o risco. Quem bebe de forma intensa (mais de 40 doses por semana) tem risco 41% maior de ter demência em relação a quem bebe de forma leve (menos de sete doses por semana). Já a dependência de álcool está ligada a um aumento de 51% no risco. Uma dose equivale, em média, a uma lata de cerveja (350 ml), uma taça de vinho (150 ml) ou uma dose de cachaça, uísque ou outros destilados (45 ml).
Pequenos aumentos também são significativos. Elevar o consumo de uma para três doses por semana, ou cinco para 16, foi associado a um risco 15% maior de desenvolver demência.
Nossas descobertas não se aplicam apenas a pessoas com uma predisposição genética específica, mas também a qualquer pessoa que opte por beber. Nosso estudo sugere que um maior consumo de álcool leva a um risco maior de demência.
Stephen Burgess, estatístico da Universidade de Cambridge
Nenhuma dose de álcool é segura. A OMS (Organização Mundial da Saúde) alerta que qualquer quantidade da substância tóxica faz mal à saúde. O consumo de álcool tem papel causal em mais de 200 doenças, lesões e outras condições de saúde.
Como o estudo foi feito
A pesquisa foi liderada pelas universidades de Oxford, Yale e Cambridge. Pesquisadores analisaram dados de mais de 559 mil pessoas, acompanhadas por até 12 anos, que faziam parte de dois grandes biobancos, o Million Veteran Programme, dos EUA, e o UK Biobank, do Reino Unido. No período, 14.540 participantes desenvolveram demência.
Os dados observacionais foram combinados com dados genéticos. Os cientistas investigaram as ligações entre a probabilidade geneticamente prevista de consumo de álcool e dependência de álcool em mais de 2,4 milhões de pessoas em 45 estudos individuais. Segundo os autores, essa abordagem ajuda a superar dificuldades em diferenciar correlação de causalidade. Essas análises genéticas não comprovaram nenhum efeito protetor do álcool.
Estudo teve limitações. A principal é que as análises tiveram maior poder para detectar efeitos em grupos europeus, não sendo possível generalizar para outros grupos. Os diagnósticos de demência a partir de prontuários eletrônicos podem ter viés de apuração, ou seja, variar de acordo com a forma com que cada pessoa respondeu ao questionário.
A conclusão é que qualquer consumo de álcool está relacionado ao aumento do risco de demência. Para os autores, estratégias de saúde pública que reduzam a prevalência da dependência de álcool podem reduzir a incidência de demência.
