Álcool aumenta risco de ter demência, até mesmo se você beber pouco

Pequenos aumentos também são significativos. Elevar o consumo de uma para três doses por semana, ou cinco para 16, foi associado a um risco 15% maior de desenvolver demência.

Nossas descobertas não se aplicam apenas a pessoas com uma predisposição genética específica, mas também a qualquer pessoa que opte por beber. Nosso estudo sugere que um maior consumo de álcool leva a um risco maior de demência.

Stephen Burgess, estatístico da Universidade de Cambridge

Nenhuma dose de álcool é segura. A OMS (Organização Mundial da Saúde) alerta que qualquer quantidade da substância tóxica faz mal à saúde. O consumo de álcool tem papel causal em mais de 200 doenças, lesões e outras condições de saúde.

Como o estudo foi feito

A pesquisa foi liderada pelas universidades de Oxford, Yale e Cambridge. Pesquisadores analisaram dados de mais de 559 mil pessoas, acompanhadas por até 12 anos, que faziam parte de dois grandes biobancos, o Million Veteran Programme, dos EUA, e o UK Biobank, do Reino Unido. No período, 14.540 participantes desenvolveram demência.

Os dados observacionais foram combinados com dados genéticos. Os cientistas investigaram as ligações entre a probabilidade geneticamente prevista de consumo de álcool e dependência de álcool em mais de 2,4 milhões de pessoas em 45 estudos individuais. Segundo os autores, essa abordagem ajuda a superar dificuldades em diferenciar correlação de causalidade. Essas análises genéticas não comprovaram nenhum efeito protetor do álcool.