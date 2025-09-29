Sinais de alerta: como reconhecer primeiros sintomas do câncer em crianças?

Todos os anos, mais de 10 mil crianças e adolescentes recebem o diagnóstico de câncer no Brasil, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). A maior parte dos casos ocorre em crianças de quatro a cinco anos.

Embora o impacto inicial da notícia seja devastador para qualquer família, os avanços da medicina trazem esperança: quando a doença é descoberta cedo e tratada em centros especializados, cerca de 80% dos pacientes conseguem alcançar a cura.

O diagnóstico precoce é decisivo, e pediatras têm papel central —são eles que acompanham o crescimento da criança e podem incluir a investigação de câncer entre as hipóteses diagnósticas, sempre que houver sinais de alerta.