Acorda para fazer xixi de madrugada? Veja possíveis causas e como evitar

Levantar-se no meio da noite para ir ao banheiro pode parecer apenas um incômodo pontual, mas, quando se torna frequente, recebe o nome de nictúria.

Essa necessidade pode ter explicações simples, como beber grandes quantidades de água, chá, café ou álcool pouco antes de dormir.

Com a idade, o corpo também passa a produzir menos hormônio antidiurético (vasopressina), responsável por reduzir a produção de urina durante a noite, o que facilita as idas ao banheiro.