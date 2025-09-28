Existe segredo? Estudo revela o que levou espanhola a viver 117 anos

A espanhola María Branyas Morera, até então considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu no ano passado aos 117 anos. O "segredo" por trás da longevidade dela vinha sendo estudado desde antes de sua morte, e um artigo publicado na revista Cell Reports Medicine trouxe respostas.
O que aconteceu
Pesquisadores analisaram sangue, saliva, urina e fezes da supercentenária. Ela tinha marcadores biológicos de envelhecimento, mas apresentava um bom estado geral de saúde, sem preditores de doenças relacionadas à idade, como neurodegeneração ou diabetes. A longevidade dela é marcada por uma junção de fatores genéticos, metabólicos, imunológicos e de estilo de vida.
Mulher tinha genética forte. O genoma de María tinha variantes genéticas raras, não encontradas na população comparativa, que a protegiam de doenças comuns relacionadas à idade. Uma combinação dessas variantes em múltiplos genes e sistemas (imunológico, cardíaco, cerebral) provavelmente promoveu uma notável longevidade, além de ter baixos marcadores de inflamação.
Sem genética para vida curta. O estudo não encontrou variante genética associada a uma expectativa de vida mais curta. Além disso, María tinha um gene que se opunha àquele que comumente é relacionado a doenças do envelhecimento, como Alzheimer.
Dieta mediterrânea e hábitos saudáveis. Ela seguia uma alimentação baseada em frutas e vegetais frescos, grãos integrais, nozes, legumes, azeite de oliva e peixe. Também consumia três iogurtes por dia, contendo bactérias específicas, o que provavelmente favoreceu a saúde do intestino, associada ao envelhecimento saudável. O item também foi relacionado à redução do peso corporal e da incidência de diabetes tipo 2.
Apesar de vários eventos emocionalmente dolorosos durante seus últimos anos de vida, como a morte de seu filho, ela manteve uma forte saúde física e mental ao longo da vida com bons hábitos de sono, dieta mediterrânea equilibrada e vida social ativa. Ela desfrutou muito de tempo de qualidade com a família e amigos, brincando com cães, lendo livros, cultivando um jardim, caminhando e tocando piano. Trecho do artigo
Idade biológica reduzida. As análises mostraram que a supercentenária tinha idade biológica 23 anos mais jovem do que a idade cronológica real. Em paralelo, foi identificada uma desaceleração no ritmo de envelhecimento, sugerindo que as células dela "pareciam" ou "se comportavam" como células mais jovens.
