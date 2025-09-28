Existe segredo? Estudo revela o que levou espanhola a viver 117 anos

A espanhola María Branyas Morera, até então considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu no ano passado aos 117 anos. O "segredo" por trás da longevidade dela vinha sendo estudado desde antes de sua morte, e um artigo publicado na revista Cell Reports Medicine trouxe respostas.

O que aconteceu

Pesquisadores analisaram sangue, saliva, urina e fezes da supercentenária. Ela tinha marcadores biológicos de envelhecimento, mas apresentava um bom estado geral de saúde, sem preditores de doenças relacionadas à idade, como neurodegeneração ou diabetes. A longevidade dela é marcada por uma junção de fatores genéticos, metabólicos, imunológicos e de estilo de vida.

Mulher tinha genética forte. O genoma de María tinha variantes genéticas raras, não encontradas na população comparativa, que a protegiam de doenças comuns relacionadas à idade. Uma combinação dessas variantes em múltiplos genes e sistemas (imunológico, cardíaco, cerebral) provavelmente promoveu uma notável longevidade, além de ter baixos marcadores de inflamação.