Troca de kudos vira date: como app de corrida se tornou Tinder dos fitness

'Ele curte e te encontra correndo'

A comunicadora Thaís Padilha, 32, acorda três vezes na semana às 5 horas da manhã para correr pelo parque Ibirapuera, em São Paulo, assim como milhares que também aderiram ao esporte na última década.

Para medir a velocidade, ritmo e distância, ela usa o aplicativo Strava —conhecido como a "rede social dos fitness".

Lá, além de acompanhar seu progresso, os esportistas conseguem postar fotos de si mesmos nos treinos e também ver as fotos dos outros, em uma espécie de motivação e competição.

No Brasil, 10% da população já está na plataforma e engaja (participa) duas vezes mais do que a população de outros países, segundo dados da própria empresa.

E o aplicativo, que existe desde 2009, ganhou uma utilidade inesperada nos últimos anos —atribuída não pelos criadores, mas pelos próprios atletas. Agora, alguns deles se sentem à vontade para fazer não só investidas esportivas, mas também amorosas.