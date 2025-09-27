Como sintoma após corte de cabelo levou Safadão a descobrir tumor no filho?

O primeiro resultado mostrou "algo" e ele fez outro exame. Yhudy passou por um PET scan de corpo inteiro, exame de tomografia que dá imagens detalhadas do organismo. O resultado saiu já na madrugada de quinta-feira, indicando que a lesão era localizada apenas na cabeça. Ele foi diagnosticado com um tumor ósseo no crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans).

Já internado, o jovem passou pela cirurgia na sexta-feira. "Foi tudo tranquilo, da melhor forma possível, três horas de cirurgia. Duas horas depois, ele estava consciente, sem efeito de anestesia", disse o cantor.

O que é granuloma eosinofílico?

É um tumor ligado a uma doença rara chamada histiocitose de células Langerhans. É quando ocorre uma mutação, sem causa definida, que faz essas células do sistema imunológico se multiplicarem no organismo e formar o granuloma eosinófilo. No caso, é benigno.

É uma doença de um único sistema. Ou seja, compromete um dos órgãos, incluindo ossos, pele, linfonodo, pulmão, sistema nervoso central ou outros locais raros, como tireoide.

Já histiocitose de Langerhans é heterogêneo e pode afetar vários órgãos. "Pode ter lesão óssea, na pele ou no fígado. O osso é um dos órgãos mais acometidos", diz o hematologista Anderson Felipe da Silva, do Hospital Orizonti.