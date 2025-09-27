EUA: fim do horário de verão evitaria casos de obesidade e AVC, diz estudo

Alterações do ciclo biológico podem afetar a saúde. Algumas pessoas podem se adaptar à mudança, mas outras ficam fora de sintonia, vulneráveis a efeitos negativos do horário de verão, como distúrbios do sono, risco cardiovascular, transtornos cognitivos e acidentes de trânsito.

O estudo considerou condições ideais. Os cientistas simularam a exposição à luz artificial e à luz solar para pessoas em todos os condados dos EUA e presumiram rotinas regulares de sono (das 22h às 7h) e horários regulares de trabalho em ambiente bem iluminado (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h). Essa é uma limitação da pesquisa, porque nem todas as pessoas seguem essa rotina.

Dados de doenças crônicas também foram usados. Eles pegaram a prevalência de enfermidades para determinar como as diferentes cargas circadianas previam oito desfechos de saúde: artrite, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença coronariana , depressão, diabetes, obesidade e derrame. Fatores socioeconômicos e de saúde, como pressão alta, situação do plano de saúde e desemprego, foram controlados.

Obesidade e AVC poderiam ser reduzidos com horário padrão. Segundo o modelo computacional, aderir à política evitaria mais de 2,6 milhões de casos de obesidade e mais de 300 mil derrames, em comparação com uma mudança semestral. O horário de verão permanente também traria benefícios, mas em menor grau: com redução de 1,7 milhão de casos de obesidade e 220 mil AVCs a menos, em média.

Você está olhando para um risco que é como um bilhete de loteria. Mas se 350 milhões de pessoas fizerem isso no mesmo dia, alguém vai ganhar na loteria. Mas não é algo que você quer ganhar . Jamie Zeitzer, professor de psiquiatria e um dos autores do estudo, à Live Science

Os EUA e o Canadá entraram em horário de verão no dia 9 de março, adiantando seus relógios em uma hora. Na Costa Leste dos EUA, que inclui Nova York e Washington, os relógios foram adiantados às 2h locais. Ele se encerra em 2 de novembro, outono no Hemisfério Norte.