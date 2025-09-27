Falta de dinheiro afeta saúde mental de 84% dos brasileiros, aponta estudo

Ansiedade 'financeira' é quadro real

A falta de preparo para lidar com as finanças pode desencadear sintomas como ansiedade, insônia e até taquicardia. "Não tem como a gente não pensar na questão financeira quando a gente pensa em bem-estar integral", explicou a psicóloga Ana Café ao Conexão VivaBem em maio.

Continuar com o "sentimento de sobrevivente" na vida adulta é comum entre pessoas que sofreram privações na infância. "A pessoa não consegue parar e gerenciar o que está acontecendo, porque sempre acha que tem que fazer mais", disse ainda a especialista.

Ao mesmo tempo, quem sempre teve dinheiro não está imune a dificuldades na hora de lidar com o próprio orçamento. Sem educação financeira, as finanças pessoais também podem se tornar um gatilho para a saúde mental. "Pessoas que têm muito dinheiro podem adoecer por inabilidade para se posicionar na vida. Muitas vezes, pessoas que têm muito dinheiro não foram preparadas para fazer escolhas, às vezes até lutar por uma carreira", explica.

A reserva de emergência pode ser uma das soluções para o estresse financeiro. Não é todo mundo que consegue ter, mas é aconselhável que você tente, mensalmente, tirar pelo menos 10% do seu salário para uma poupança que só deve ser tocada em casos de emergências.

Em um cenário ideal, também seria importante reservar 30% do salário para atividades de lazer. Este não é, porém, o único caminho para evitar a ansiedade causada pelo dinheiro —ou pela falta dele. Pais de crianças e adolescentes podem e devem usar a criatividade para proporcionar aos filhos momentos de lazer que não envolvam gastos elevados. Andar em algum parque gratuito é uma opção.