Remédios para dormir: como eles agem no cérebro e o que evitar

Dormir parece uma das tarefas mais simples do mundo: deitar, fechar os olhos e apagar. Mas, para milhões de pessoas, esse é justamente o maior desafio da rotina. Quando o sono não vem, a tentação de recorrer a um comprimido é grande —e muitos fazem isso sem recomendação médica, o que pode ser arriscado.

Por que é tão difícil dormir?

O sono é sensível a vários fatores: pode ser sabotado pelo calor, pela ansiedade com problemas do trabalho ou da família, por transtornos psiquiátricos como depressão e bipolaridade, ou por condições médicas como a apneia do sono, em que a respiração para por segundos e deixa o descanso superficial.

Cada causa exige uma abordagem específica. Por isso, não adianta tomar um sedativo se a raiz do problema é, por exemplo, um transtorno psiquiátrico mal tratado.