Pular e correr de quatro? Quadrobics vira febre fitness, mas tem riscos

Já o educador físico Paulo Gentil, doutor em ciências da saúde e professor na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás, é ainda mais enfático em suas ressalvas: "Muitos músculos de tronco, ombros e quadris são ativados, mas em um padrão pouco funcional para humanos."

Ele explica que, para o core (centro de equilíbrio do corpo), as maiores ativações úteis ocorrem com sobrecarga em pé (agachamento, levantamento terra, carregamentos, por exemplo). "A coordenação segue o princípio da especificidade: devemos aprimorá-la nos padrões usados no dia a dia e no esporte. Ganhar coordenação em quadrupedia tem baixa transferibilidade [aplicação em movimentos úteis no dia a dia] para a maioria", acredita.

Riscos escondidos

Apesar da aparência divertida, especialistas concordam: o quadrobics está longe de ser inofensivo.

Os punhos, por exemplo, não evoluíram para sustentar o peso do corpo. "O apoio prolongado pode causar tendinite, dor na articulação dorsal, enfraquecimento da cápsula articular e até lesões em cartilagem de crescimento de crianças e adolescentes", diz João Polydoro, ortopedista especialista em medicina esportiva do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.