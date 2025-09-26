Filhos devem gratidão aos pais? Como equilibrar essa relação?

Efeitos da gratidão como dívida

Como visto até aqui, a gratidão não é saudável quando se torna uma exigência. E quando usada como instrumento de controle, pode se transformar em um verdadeiro fardo. O psiquiatra Wimer Bottura explica: "Quando a gratidão é explorada, ela visa dominar as pessoas. O filho não pode ter autonomia porque senão os pais sofrem, e é muito comum a gente ouvir: 'meus filhos são ingratos, pois é tudo que eu fiz por eles'."

Esse tipo de cobrança emocional, segundo os especialistas, deixa marcas profundas no desenvolvimento psicológico. O filho, ao sentir que precisa merecer o amor dos pais, cresce com o senso de autonomia fragilizado, medo de rejeição e tendência à insegurança. "A criança pode suprimir suas emoções por medo de parecer ingrata e desenvolver culpa excessiva, baixa autoestima, quando entende que nunca é suficiente para merecer o amor dos pais", alerta Ingrid Nunes.

Admoni chama atenção para os impactos emocionais de longo prazo desse tipo de manipulação. "Os filhos acabam se tornando pessoas que acham que devem para todo mundo. Que têm que ser muito adequadas, muito boazinhas, que não podem falar não. Quando adultos, provavelmente terão relações amorosas e de trabalho e de amizade baseadas em cobranças."

Na prática, isso gera um ciclo de dependência e aprisionamento emocional que muito provavelmente afetará outras esferas sociais. Selma relata o que presenciou durante 18 anos de casamento: "Há filhos que poderiam sentir raiva por não terem liberdade, mas meu ex-marido carregava culpa quando tentava se afastar. Para piorar, nós morávamos, na época, em uma casa vizinha cedida pelos meus sogros."

Bottura compara esse tipo de processo a um "cabo de tensão" que mantém os filhos presos aos pais, impedindo-os de viver plenamente e de construir sua autonomia. Em contraste, a gratidão verdadeira só floresce em um ambiente de livre-arbítrio, onde há espaço para que os filhos desenvolvam sua individualidade sem a sombra da cobrança.