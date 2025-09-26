Faz bem ao coração e reduz inflamações: os benefícios do óleo de gergelim

O óleo de gergelim, obtido a partir das sementes da planta, é um ingrediente versátil que realça o sabor de diferentes pratos. Sua cor e aroma variam conforme o tipo de semente e o processo de torrefação: na versão tradicional, apresenta tom amarelado, aroma suave e sabor levemente adocicado, já a versão feita com sementes torradas é mais escura e tem gosto mais intenso.

Além de seu sabor, o óleo de gergelim oferece nutrientes essenciais como vitamina E, ácidos graxos insaturados, cálcio, magnésio, zinco e lignanas, que trazem benefícios importantes para o organismo.

A seguir, confira os principais efeitos positivos do óleo de gergelim para a saúde, formas de consumo e possíveis contraindicações.