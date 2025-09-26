Previne osteoporose e diminui inflamações: benefícios da farinha de linhaça

1. Contribui para a saúde cardiovascular

O ômega-3 presente na farinha de linhaça, principalmente na forma de ácido alfa-linolênico, contribui para a proteção do sistema cardiovascular. Ele ajuda a reduzir os triglicerídeos, controla substâncias inflamatórias associadas à aterosclerose (acúmulo de placas de gordura), melhora o fluxo sanguíneo e a pressão arterial, além de tornar o sangue mais fluido.

2. Melhora o funcionamento intestinal

A farinha de linhaça contém fibras solúveis e insolúveis que são benéficas para a digestão. As fibras solúveis absorvem água e formam uma substância viscosa que retarda o esvaziamento do estômago, prolongando a saciedade. Durante a fermentação pelas bactérias intestinais, elas produzem um ácido graxo que protege a mucosa intestinal.

Já as fibras insolúveis aumentam o volume das fezes, aceleram o trânsito intestinal e auxiliam na eliminação de resíduos e toxinas.

3. Controla a glicemia

A farinha de linhaça auxilia no controle da glicemia, pois as fibras solúveis presentes formam uma substância viscosa ao entrar em contato com a água. Essa ação retarda o esvaziamento do estômago e a absorção de carboidratos, reduzindo os picos de glicose no sangue após as refeições.