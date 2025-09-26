Existe melhor horário para treinar? Compare os efeitos em cada período

Talvez você se pergunte: afinal, qual é o melhor horário para ir à academia? A resposta é simples: não existe um momento certo ou errado. O mais importante é escolher um horário que caiba na sua rotina e permita manter a regularidade.

Ainda assim, diferentes períodos do dia podem oferecer vantagens fisiológicas e comportamentais que ajudam a potencializar determinados resultados.