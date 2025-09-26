VivaBemUOL
Saúde

Diretriz diz que 12 por 8 é pré-hipertensão e sugere dieta Dash: como ela é

Colaboração para VivaBem*
Dieta Dash ajuda no controle da pressão arterial
Dieta Dash ajuda no controle da pressão arterial Imagem: iStock

Uma nova diretriz brasileira indicou que a pressão arterial 12 por 8, anteriormente categorizada como saudável, agora configura um quadro de "pré-hipertensão" e sugeriu a adesão a uma dieta específica, a Dash.

A dieta Dash, sigla em inglês para Abordagens Dietéticas para Parar a Hipertensão, foi listada na diretriz como uma das medidas não medicamentosas (ou seja, que não têm relação com remédios) indicadas para todos (pré-hipertensos e hipertensos).

A diretriz foi apresentada durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, na semana passada. No evento, os especialistas mantiveram a definição de hipertensão arterial (popularmente conhecida como pressão alta) como a pressão maior ou igual a 14 por 9.

Segundo a diretriz, "a dieta Dash reduz a PAS/PAD [pressão arterial sistólica/pressão arterial diastólica] em 8,7/4,5 mmHg em pacientes com hipertensão arterial e sua combinação com a restrição adicional de sódio produz maior redução".

O que é a dieta Dash

A abordagem foi desenvolvida na década de 1990 por cientistas do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos (NHLBI, na sigla em inglês) com o objetivo de tratar pessoas com pressão alta. Ao longo das pesquisas, a dieta Dash se mostrou eficaz também na prevenção das doenças cardiovasculares, além de diabetes, câncer e outras condições.

A dieta Dash enfatiza o consumo de uma série de alimentos com potencial hipotensor, ou seja, que podem auxiliar na redução da pressão. Os principais grupos são: frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, carnes magras (cortes com pouca gordura) e frutas oleaginosas.

Por outro lado, a Dash indica grupos alimentares que devem ter o consumo restrito. São eles: gorduras saturadas, carnes gordurosas, grãos refinados e açúcar adicionado. Estes alimentos estão relacionados ao maior risco de elevação da pressão arterial e elevação nos níveis de colesterol, entre outros.

Devido às suas características, [a Dash] é uma dieta rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras, contendo quantidades reduzidas de sódio, colesterol, gordura total e saturada.
Trecho da diretriz

Pacientes com restrições alimentares específicas ou com doenças crônicas como insuficiência renal podem precisar adaptar o cardápio caso queiram seguir a Dash. Em todo caso, é recomendado que a dieta seja fornecida e acompanhada por um nutricionista.

É importante ressaltar que os efeitos benéficos da dieta Dash e de outras dietas saudáveis dependem da adesão do paciente a longo prazo. Aliadas à alimentação saudável, a diretriz recomenda a redução de peso, a adoção de hábitos como exercícios físicos regulares e controle de estresse. Para que os novos padrões alimentares tenham sucesso, lembre-se de começar aos poucos e ir implementando as mudanças na rotina na medida do possível.

Dieta DASH estimula consumo de alimentos in natura, como frutas, e restringe os ultraprocessados
Dieta DASH estimula consumo de alimentos in natura, como frutas, e restringe os ultraprocessados Imagem: iStock

Saiba onde encontrar os nutrientes recomendados pela Dash

Proteínas magras: Queijos com baixo teor de gordura, leite desnatado, peito de frango, e cortes bovinos como alcatra, filé mignon, lagarto, patinho e coxão mole. Entre as proteínas vegetais, destacam-se feijão, lentilha, grão-de-bico, tremoço e derivados da soja, como o tofu.

Potássio: O alimento mais famoso devido à concentração de potássio é a banana, mas há outras opções: farinha de soja, semente de linhaça, feijão, salmão, batata, beterraba, nabo, acelga, inhame, espinafre, laranja, tomate, abacate e iogurte.

Magnésio: Amêndoas, espinafre, farelos, castanhas, nozes, grão-de-bico, leite e derivados, brócolis, entre outros.

Cálcio: Laticínios, folhas verde-escuras como couve-manteiga, rúcula e espinafre, cenoura e outros legumes.

Fibras alimentares: Frutas como caqui e goiaba, verduras, legumes, leguminosas e grãos integrais.

O que evitar ou reduzir

  • Reduzir a adição de gorduras;
  • Evitar a adição de sal aos alimentos;
  • Evitar embutidos, macarrão instantâneo, conservas e enlatados;
  • Evitar molhos de tomate industrializados, molho de soja e caldos prontos;
  • Evitar biscoitos recheados, salgadinhos de milho, e demais produtos industrializados;
  • Diminuir ou evitar o consumo de doces e bebidas açucaradas, como sucos de caixinha e refrigerantes;
  • Diminuir a quantidade de carne;
  • Diminuir o consumo de bebida alcoólica.

*Com informações de matérias publicadas em 14/01/2019, 24/05/2021 e 29/09/2024

