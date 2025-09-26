Diretriz diz que 12 por 8 é pré-hipertensão e sugere dieta Dash: como ela é

Uma nova diretriz brasileira indicou que a pressão arterial 12 por 8, anteriormente categorizada como saudável, agora configura um quadro de "pré-hipertensão" e sugeriu a adesão a uma dieta específica, a Dash.
A dieta Dash, sigla em inglês para Abordagens Dietéticas para Parar a Hipertensão, foi listada na diretriz como uma das medidas não medicamentosas (ou seja, que não têm relação com remédios) indicadas para todos (pré-hipertensos e hipertensos).
A diretriz foi apresentada durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia, na semana passada. No evento, os especialistas mantiveram a definição de hipertensão arterial (popularmente conhecida como pressão alta) como a pressão maior ou igual a 14 por 9.
Segundo a diretriz, "a dieta Dash reduz a PAS/PAD [pressão arterial sistólica/pressão arterial diastólica] em 8,7/4,5 mmHg em pacientes com hipertensão arterial e sua combinação com a restrição adicional de sódio produz maior redução".
O que é a dieta Dash
A abordagem foi desenvolvida na década de 1990 por cientistas do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos (NHLBI, na sigla em inglês) com o objetivo de tratar pessoas com pressão alta. Ao longo das pesquisas, a dieta Dash se mostrou eficaz também na prevenção das doenças cardiovasculares, além de diabetes, câncer e outras condições.
A dieta Dash enfatiza o consumo de uma série de alimentos com potencial hipotensor, ou seja, que podem auxiliar na redução da pressão. Os principais grupos são: frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, carnes magras (cortes com pouca gordura) e frutas oleaginosas.
Por outro lado, a Dash indica grupos alimentares que devem ter o consumo restrito. São eles: gorduras saturadas, carnes gordurosas, grãos refinados e açúcar adicionado. Estes alimentos estão relacionados ao maior risco de elevação da pressão arterial e elevação nos níveis de colesterol, entre outros.
Devido às suas características, [a Dash] é uma dieta rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras, contendo quantidades reduzidas de sódio, colesterol, gordura total e saturada.
Trecho da diretriz
Pacientes com restrições alimentares específicas ou com doenças crônicas como insuficiência renal podem precisar adaptar o cardápio caso queiram seguir a Dash. Em todo caso, é recomendado que a dieta seja fornecida e acompanhada por um nutricionista.
É importante ressaltar que os efeitos benéficos da dieta Dash e de outras dietas saudáveis dependem da adesão do paciente a longo prazo. Aliadas à alimentação saudável, a diretriz recomenda a redução de peso, a adoção de hábitos como exercícios físicos regulares e controle de estresse. Para que os novos padrões alimentares tenham sucesso, lembre-se de começar aos poucos e ir implementando as mudanças na rotina na medida do possível.
Saiba onde encontrar os nutrientes recomendados pela Dash
Proteínas magras: Queijos com baixo teor de gordura, leite desnatado, peito de frango, e cortes bovinos como alcatra, filé mignon, lagarto, patinho e coxão mole. Entre as proteínas vegetais, destacam-se feijão, lentilha, grão-de-bico, tremoço e derivados da soja, como o tofu.
Potássio: O alimento mais famoso devido à concentração de potássio é a banana, mas há outras opções: farinha de soja, semente de linhaça, feijão, salmão, batata, beterraba, nabo, acelga, inhame, espinafre, laranja, tomate, abacate e iogurte.
Magnésio: Amêndoas, espinafre, farelos, castanhas, nozes, grão-de-bico, leite e derivados, brócolis, entre outros.
Cálcio: Laticínios, folhas verde-escuras como couve-manteiga, rúcula e espinafre, cenoura e outros legumes.
Fibras alimentares: Frutas como caqui e goiaba, verduras, legumes, leguminosas e grãos integrais.
O que evitar ou reduzir
- Reduzir a adição de gorduras;
- Evitar a adição de sal aos alimentos;
- Evitar embutidos, macarrão instantâneo, conservas e enlatados;
- Evitar molhos de tomate industrializados, molho de soja e caldos prontos;
- Evitar biscoitos recheados, salgadinhos de milho, e demais produtos industrializados;
- Diminuir ou evitar o consumo de doces e bebidas açucaradas, como sucos de caixinha e refrigerantes;
- Diminuir a quantidade de carne;
- Diminuir o consumo de bebida alcoólica.
*Com informações de matérias publicadas em 14/01/2019, 24/05/2021 e 29/09/2024
