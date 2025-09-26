Diretriz diz que 12 por 8 é pré-hipertensão e sugere dieta Dash: como ela é

Segundo a diretriz, "a dieta Dash reduz a PAS/PAD [pressão arterial sistólica/pressão arterial diastólica] em 8,7/4,5 mmHg em pacientes com hipertensão arterial e sua combinação com a restrição adicional de sódio produz maior redução".

O que é a dieta Dash

A abordagem foi desenvolvida na década de 1990 por cientistas do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos (NHLBI, na sigla em inglês) com o objetivo de tratar pessoas com pressão alta. Ao longo das pesquisas, a dieta Dash se mostrou eficaz também na prevenção das doenças cardiovasculares, além de diabetes, câncer e outras condições.

A dieta Dash enfatiza o consumo de uma série de alimentos com potencial hipotensor, ou seja, que podem auxiliar na redução da pressão. Os principais grupos são: frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, carnes magras (cortes com pouca gordura) e frutas oleaginosas.

Por outro lado, a Dash indica grupos alimentares que devem ter o consumo restrito. São eles: gorduras saturadas, carnes gordurosas, grãos refinados e açúcar adicionado. Estes alimentos estão relacionados ao maior risco de elevação da pressão arterial e elevação nos níveis de colesterol, entre outros.