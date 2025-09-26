De quantas horas de sono você realmente precisa em cada etapa da vida?

Dormir não é apenas descansar: é um processo biológico fundamental para a recuperação física e mental. Mas a quantidade necessária de sono não é a mesma para todas as idades.

Enquanto os recém-nascidos passam quase o dia todo dormindo, os idosos geralmente têm noites mais curtas e acordam mais cedo.

As horas necessárias de sono também podem variar de pessoa para pessoa: cada um de nós tem o seu relógio biológico e precisa de uma quantidade de sono específica. A liberação dos hormônios funciona de acordo com o ritmo circadiano de cada um. Há peculiaridades relacionadas a questões genéticas e comportamentais.