Cola criada por chineses promete unir ossos quebrados em três minutos

Pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, apresentaram uma inovação que pode impactar a ortopedia. Trata-se da Bone 02, uma cola que seria capaz de colar ossos quebrados em apenas três minutos. O anúncio foi feito em coletiva no Hospital Sir Run Run Shaw, ligado à universidade.

O que aconteceu

A inspiração veio das ostras, conhecidas por se fixarem com força em rochas e pilares no mar. Os cientistas analisaram a secreção natural desses moluscos e a reproduziram em laboratório.

A cola é biodegradável: desaparece em cerca de seis meses, acompanhando a cicatrização, dizem os responsáveis. "Bone 02 demonstrou boa segurança e eficácia em mais de 150 pacientes, com todos os indicadores atingindo os padrões pré-definidos", segundo o jornal estatal Science & Technology Daily.