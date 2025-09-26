Chá de pata-de-vaca digere gorduras e tem efeito diurético: veja benefícios

A pata-de-vaca, também chamada de unha-de-boi, é uma planta cujas folhas têm formato que lembra a marca da pata dos bovinos, o que explica seus nomes populares.

O chá preparado a partir de suas folhas é bastante consumido e tem sido associado a possíveis efeitos para a saúde, embora ainda sejam necessárias mais pesquisas para confirmar cientificamente esses benefícios.

Entre os compostos presentes, destacam-se os flavonoides, especialmente a kaempferitrina, conhecidos por suas propriedades antioxidantes.