Tylenol não proibiu uso do remédio na gravidez; tuíte antigo gera confusão

Essa resposta ao consumidor, feita há oito anos, é incompleta e não abordou todas as nossas orientações sobre o uso seguro do Tylenol, que não mudaram: o paracetamol é a opção mais segura de analgésico para mulheres grávidas, quando necessário, durante toda a gestação. Nossos produtos são seguros e eficazes quando usados conforme indicado no rótulo. Recomendamos que gestantes não tomem nenhum medicamento de venda livre, incluindo o paracetamol, sem antes consultar seu médico.

Declaração da Kenvue, dona da marca Tylenol

A conta do Tylenol está inativa. O perfil oficial no X (antigo Twitter) não publica desde 2021, mas chegou a responder dúvidas de usuários até recentemente. Isso contribuiu para que a postagem de 2017 fosse usada fora de contexto, sem a atualização das orientações oficiais.

Anvisa diz que remédio tem histórico de uso seguro

A agência brasileira falou do baixo risco do remédio. O paracetamol é registrado no Brasil e, de acordo com a Instrução Normativa 265/2023, é classificado como medicamento de baixo risco, considerando um histórico de uso seguro e amplamente estabelecido ao longo de muitos anos de acompanhamento.

Medicamentos aprovados no país são monitorados de forma contínua. Depois de passar por estudos de segurança e eficácia, ser aprovado, registrado e lançado à população, o uso em vida real é acompanhado enquanto o remédio estiver no mercado. É o processo de farmacovigilância, em que se busca monitorar a segurança a longo prazo e investigar cenários não abordados nas pesquisas.