Tem ação anti-inflamatória e mais: benefícios do chá de semente de sucupira

A semente de sucupira tem óleos essenciais, flavonoides e compostos fenólicos, que demonstram ação antioxidante e anti-inflamatória. No entanto, quando consumida em forma de chá, esses compostos estão presentes em quantidades menores. A bebida tem um sabor amargo e marcante, característico da planta.

A seguir, veja os principais benefícios do chá de sucupira, formas de consumir e se há contraindicações.

1. Tem leve ação anti-inflamatória

Apresenta um leve efeito anti-inflamatório, principalmente devido aos compostos fenólicos. Por isso, pode aliviar dores articulares, inflamações musculares e sintomas leves de artrite.