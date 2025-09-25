Tem ação anti-inflamatória e mais: benefícios do chá de semente de sucupira

A semente de sucupira tem óleos essenciais, flavonoides e compostos fenólicos, que demonstram ação antioxidante e anti-inflamatória. No entanto, quando consumida em forma de chá, esses compostos estão presentes em quantidades menores. A bebida tem um sabor amargo e marcante, característico da planta.
A seguir, veja os principais benefícios do chá de sucupira, formas de consumir e se há contraindicações.
1. Tem leve ação anti-inflamatória
Apresenta um leve efeito anti-inflamatório, principalmente devido aos compostos fenólicos. Por isso, pode aliviar dores articulares, inflamações musculares e sintomas leves de artrite.
2. É fonte de antioxidantes
A semente de sucupira tem flavonoides e outros compostos antioxidantes, que auxiliam na proteção das células contra os radicais livres. Essas substâncias estão associadas ao envelhecimento e a doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer.
3. Alivia sintomas de úlceras estomacais
A semente de sucupira apresenta propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, cicatrizantes e antiulcerosas. Portanto, pode reduzir dores e desconfortos associados a úlceras no estômago, servindo como complemento ao tratamento convencional.
4. Regula os níveis de açúcar no sangue
A bebida pode contribuir para a manutenção de níveis saudáveis de açúcar no sangue, devido a compostos bioativos presentes nas sementes. Flavonoides, terpenos, ácidos fenólicos e óleos essenciais são os principais responsáveis, modulando o metabolismo da glicose.
5. Reforça o sistema imunológico
A presença de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios reforça as defesas naturais do corpo, tornando-o mais resistente a infecções.
Quantidade recomendada
O chá de sucupira deve ser consumido com moderação. O mais indicado é preparar uma xícara por dia, por um período curto, pois o excesso não aumenta os benefícios e pode aumentar o risco de efeitos adversos.
Contraindicações
Apesar de o chá de sucupira oferecer diversos benefícios, ele apresenta contraindicações importantes. O consumo excessivo pode causar irritação no estômago e, em alguns casos, interferir na ação de determinados medicamentos.
Pessoas com doenças crônicas devem evitar o uso sem orientação profissional, pois os compostos bioativos da planta podem afetar o metabolismo de remédios e provocar desconfortos gastrointestinais.
No caso de gestantes e lactantes, seus efeitos sobre o feto ou o bebê ainda não são totalmente conhecidos. Por isso, é sempre aconselhável consultar um médico ou nutricionista antes de consumir o chá.
Como preparar e consumir
O preparo mais tradicional consiste em ferver as sementes inteiras por alguns minutos e, em seguida, deixar o chá em infusão. Após esse período, é preciso coar a bebida antes de consumi-la.
Fonte: Elaine Rosa, nutricionista e docente no curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera Osasco.
