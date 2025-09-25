Por que primos se apaixonam? Família e inconsciente podem influenciar união

Relacionamentos entre primos, como os de Charles Darwin, que se casou com a prima Emma Wedgwood, e Albert Einstein, com sua prima Elsa Einstein, sempre despertaram curiosidade e geraram debates. Em muitas comunidades, esse tipo de união foi —e ainda é— comum, misturando tradições familiares, proximidade afetiva e contextos culturais.

Dirceu Ferreira, 68, nasceu em São Paulo, mas suas origens estão profundamente ligadas ao interior de Portugal. "Meus pais, António e Jesuvina, eram primos de 2º grau, tinham apenas dois anos de diferença e cresceram em aldeias vizinhas, na fronteira entre Santarém e Leiria", conta.

Naquela região, marcada por um passado rural e pelo isolamento geográfico, era comum que famílias se formassem a partir de uniões entre parentes próximos. Até hoje, Dirceu lembra que possui primos, inclusive de 1º grau, que se casaram e tiveram filhos. "A maioria dos moradores compartilha o mesmo sobrenome, ancestrais e até características físicas semelhantes, o que mostra o quanto todos ali são próximos", explica.