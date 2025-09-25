Como é o hospital do SUS que entrou na lista dos top 15 da América Latina

Seis hospitais brasileiros aparecem entre os 15 melhores da América Latina, em um ranking divulgado pela IntelLat, empresa especializada em análise de dados em saúde. E, entre os brasileiros no top 15, apenas um é público: o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Como é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi criado com a proposta de ser um hospital-escola ligado à então Universidade de Porto Alegre. O projeto surgiu no início da década de 1940. As obras para a instalação, no entanto, demoraram décadas para serem realizadas, e o HCPA só começou suas atividades em 1971, vinculado academicamente à UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

A instalação está no bairro Santa Cecília e tem 3 blocos, com quase 230 mil metros quadrados. O HCPA tem 890 leitos, 36 salas cirúrgicas e um hospital-dia.