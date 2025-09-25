Viver até 150 anos? Harvard testa terapia para reverter envelhecimento

A meta não se resume a contar mais anos no calendário. Trata-se de preservar a vitalidade.

Como funciona a reprogramação epigenética

Os cientistas estudam a chamada reprogramação epigenética. Epigenética é a ciência que mostra como o funcionamento dos genes pode ser regulado sem mudanças na sequência do DNA.

Diferentemente de uma mutação, que altera o DNA, essa técnica atua como uma espécie de botão de reset: reativa e desativa genes específicos, devolvendo às células parte das instruções que foram "apagadas" pelo tempo.

Imagine que cada célula tem um manual de funcionamento. Com os anos, esse manual se desgasta, as páginas se apagam e os erros se acumulam. O que cientistas buscam é restaurar esse manual, permitindo que as células retomem um estado mais jovem.

Nos testes já realizados em camundongos e macacos, foi possível conseguir rejuvenescimento celular, melhora da função física e até redução visível nos sinais de envelhecimento. O próximo passo já está agendado: em janeiro, começam os primeiros testes em humanos, com foco inicial em doenças oculares como glaucoma e neuropatia óptica isquêmica.