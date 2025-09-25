Danton Mello ficou mais chorão com a maturidade: 'Choro até caminhando'

O artista, que convive com diabetes, contou que passou a refletir mais sobre a importância de fazer boas escolhas, como se alimentar bem, praticar exercício físico e buscar o tão difícil equilíbrio. "Tento fazer caminhadas todos os dias. Nem sempre consigo, mas a meta é essa."

O artista confessou que não ama fazer exercícios, mas passou a reconhecer ainda mais a importância da atividade física após o diagnóstico de diabetes.

"Eu não gosto! Acho importante falar isso porque às pessoas se identificam. Eu odeio! Eu me matriculo na academia e faço com raiva! Acho lindo quem faz exercício com prazer, mas eu não faço. Eu odeio, porém sei que tem que fazer. Ponto final! Então, todo dia eu acordo e vou fazer minha caminhada. Odiando, mas faço!"

Imagem: Mariana Pekin/ UOL

Fã de doces, Danton também mudou a alimentação e diminuiu o consumo de açúcar, mas admite que às vezes leva bronca do médico. "[Ele fala] que tenho que comer melhor. Eu falo, vamos nessa. Faço [certo] por seis meses, aí pego um trabalho, entro numa rotina louca, aí desanda. Não me culpo. Está tudo certo e sigo assim."

Danton reforça que é importante a busca pelo equilíbrio e bons hábitos, mas não deve haver uma cobrança excessiva: "Se não você enlouquece".