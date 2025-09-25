Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro

O rastreamento químico destas substâncias na cera pode indicar a presença do câncer, além de apontar como o tratamento está progredindo. Este tipo de teste ainda possibilita diferenciar tumores benignos de malignos e diagnosticar inflamações e quadros "pré-cancerosos", em que há a presença de alterações celulares que podem levar ao desenvolvimento do câncer.

Por isso, os cientistas criaram um novo exame, o cerumenograma, que analisa a cera do ouvido. Por meio do uso da tecnologia de espectrometria de massa por cromatografia em fase gasosa, já aplicada até nas amostras coletadas por sondas em Marte, os cientistas puderam "quebrar" os componentes da cera e identificar quais são os metabólitos presentes ali e em quais quantidades.

Com bases em estudos anteriores da UFG, eles estabeleceram uma lista de substâncias específicas que compunham uma "impressão digital química" do câncer. Estes metabólitos estavam ligados aos metabolismos de lipídios e indicavam um estresse oxidativo, que acontece quando há desequilíbrio na produção de oxigênio reativo (os chamados radicais livres), sinalizando o dano celular.

Eles procuravam especificamente por estes biomarcadores na cera de ouvido dos voluntários participantes do estudo. Foram coletadas amostras da cera de ouvido de 531 pacientes com câncer do Hospital Amaral Carvalho, além de 203 amostras de pacientes que não tinham câncer detectado por outro tipo de exame.

Dentre os mais de 500 pacientes com câncer, o cerumenograma confirmou o diagnóstico e ofereceu informações sobre o estágio de evolução da doença. Já dos 203 que estariam "sem câncer" no início do estudo, 200 receberam a confirmação de que tudo vai bem com a saúde.

No entanto, três pacientes que não tinham câncer testaram "positivo" no cerumenograma. Dois deles possuíam quadros de inflamação hipermetabólica —um no cólon ascendente, um "sinal de pré-câncer"—, e outra nos músculos zigomáticos maiores e menores. No caso desta última paciente, ela não tinha câncer, mas uma condição celular que promoveu um processo inflamatório similar visualizado no Pet Scan (tomografia por emissão de pósitrons).