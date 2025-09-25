Cera de ouvido pode ajudar a detectar câncer, aponta estudo brasileiro

A cera de ouvido pode apresentar sinais detectáveis de câncer, apontou um estudo de pesquisadores da UFG (Universidade Federal de Goiás) e do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú (SP). Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports.
Pesquisadores descobriram que o material do ouvido possui metabólitos, ou seja, substâncias resultantes de reações químicas que estão acontecendo dentro do corpo. Doenças como câncer, Parkinson, diabetes ou Alzheimer são, essencialmente, causadas por disfunções do metabolismo.
Muitas doenças em organismos vivos são metabólicas. Nestes casos, as mitocôndrias —organelas de células responsáveis por converter gorduras, carboidratos e proteínas em energia —começam a funcionar de forma diferente do que em células saudáveis. Elas começam a produzir substâncias químicas diferentes e podem até deixar de produzir outras. Nelson Roberto Antoniosi Filho, um dos pesquisadores da UFG por trás do trabalho, à rede britânica BBC
O rastreamento químico destas substâncias na cera pode indicar a presença do câncer, além de apontar como o tratamento está progredindo. Este tipo de teste ainda possibilita diferenciar tumores benignos de malignos e diagnosticar inflamações e quadros "pré-cancerosos", em que há a presença de alterações celulares que podem levar ao desenvolvimento do câncer.
Por isso, os cientistas criaram um novo exame, o cerumenograma, que analisa a cera do ouvido. Por meio do uso da tecnologia de espectrometria de massa por cromatografia em fase gasosa, já aplicada até nas amostras coletadas por sondas em Marte, os cientistas puderam "quebrar" os componentes da cera e identificar quais são os metabólitos presentes ali e em quais quantidades.
Com bases em estudos anteriores da UFG, eles estabeleceram uma lista de substâncias específicas que compunham uma "impressão digital química" do câncer. Estes metabólitos estavam ligados aos metabolismos de lipídios e indicavam um estresse oxidativo, que acontece quando há desequilíbrio na produção de oxigênio reativo (os chamados radicais livres), sinalizando o dano celular.
Eles procuravam especificamente por estes biomarcadores na cera de ouvido dos voluntários participantes do estudo. Foram coletadas amostras da cera de ouvido de 531 pacientes com câncer do Hospital Amaral Carvalho, além de 203 amostras de pacientes que não tinham câncer detectado por outro tipo de exame.
Dentre os mais de 500 pacientes com câncer, o cerumenograma confirmou o diagnóstico e ofereceu informações sobre o estágio de evolução da doença. Já dos 203 que estariam "sem câncer" no início do estudo, 200 receberam a confirmação de que tudo vai bem com a saúde.
No entanto, três pacientes que não tinham câncer testaram "positivo" no cerumenograma. Dois deles possuíam quadros de inflamação hipermetabólica —um no cólon ascendente, um "sinal de pré-câncer"—, e outra nos músculos zigomáticos maiores e menores. No caso desta última paciente, ela não tinha câncer, mas uma condição celular que promoveu um processo inflamatório similar visualizado no Pet Scan (tomografia por emissão de pósitrons).
Um paciente do grupo "sem câncer" foi rediagnosticado pelo cerumenograma; seu câncer havia "voltado" e outros métodos ainda não haviam identificado a doença. Após confirmarem a presença do tumor na pelve em um exame de imagem, o administrador de empresas e assessor parlamentar na Câmara dos Deputados José Luiz Spigolon, cuja identidade foi revelada pelo Hospital Amaral Carvalho, foi novamente submetido a radioterapia por nove meses para tratar a doença.
Eu colhi o material e cerca de 20 dias depois, recebi uma ligação dizendo que o teste comprovava um novo risco oncológico. A pesquisa foi de uma importância muito grande porque, depois de cinco anos do meu primeiro câncer, eu estava tranquilo. Tive acesso ao exame por essa oportunidade e, assim, descobri um novo câncer com tempo hábil para um tratamento muito eficaz. José Luiz Spigolon, diagnosticado originalmente com câncer de próstata em 2017
José Luiz continuou a ser acompanhado pelos pesquisadores através da cera de seu ouvido. O cerumenograma apontou, após o tratamento, a remissão do câncer, resultado que foi confirmado pelos exames de imagem.
O método ainda é considerado experimental, mas pode se tornar uma ferramenta diagnóstica valiosa no futuro. É o que acredita a médica Patrícia Beato, oncologista responsável pelo estudo no Amaral Carvalho, onde são coletadas cerca de 100 amostras mensais de cera de voluntários. "Além de analisar o futuro do paciente em remissão, pretendemos levantar informações que poderão ser bastante úteis para a detecção do tipo de câncer por meio do cerúmen. Isso é um importante e grande passo para a oncologia", afirmou em comunicado.
