Promessa contra envelhecimento, suplemento NAD ainda requer mais estudos

"Por conta disso, surgiu a hipótese de que a diminuição do padrão da molécula durante o envelhecimento poderia explicar problemas de saúde comuns em idosos", afirma Manuela Dolinsky, professora associada da Faculdade de Nutrição da UFF (Universidade Federal Fluminense).

Ou seja, se os níveis de NAD de fato estiverem conectados com o envelhecimento, suplementar essa molécula no organismo poderia evitar problemas com o avanço da idade e promover um envelhecimento mais saudável?

O que a ciência diz sobre essas dúvidas?

Por enquanto, não existem certezas sobre essas perguntas, e o tema é motivo de debate entre especialistas. Ana Paula Loureiro, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e autora de estudos sobre esse tema, afirma que pesquisas sobre o impacto do NAD no envelhecimento humano começaram a ser mais comuns na década de 2000, mas muitas dúvidas ainda seguem abertas.

Em animais, por exemplo, as evidências apontam que a manutenção do nível de substância leva a efeitos positivos, mas esse não é o caso em humanos. "Tem muitos resultados de pesquisas com humanos que não batem com o que é observado nos animais", afirma Loureiro.

A dose é uma hipótese que explica essas discrepâncias. Normalmente, em estudos em humanos, usa-se uma dose um pouco maior de NAD daquela utilizada em pesquisas com camundongos. Mas esses animais são muito menores, fazendo com que a concentração da substância seja maior neles do que nos humanos participantes de pesquisas. Isso pode explicar por que se vê efeitos positivos em camundongos, mas não em humanos —a dose precisaria ser maior para ver mais efeitos.