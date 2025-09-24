Masturbação em excesso faz mal? O que a ciência já sabe

Quantas vezes é "normal" se masturbar? Existe um limite seguro? A masturbação é uma das práticas sexuais mais comuns da humanidade e, ao contrário dos tabus históricos, é considerada saudável e recomendada por sexólogos como forma de autoconhecimento. Mas a dúvida persiste: será que o excesso pode trazer problemas?

Segundo a ciência, não existe um número mágico de vezes que define se a prática é saudável ou prejudicial. A frequência varia de acordo com fatores como idade, níveis hormonais, estresse, valores culturais, crenças religiosas, vida sexual ativa (ou não) e até a rotina de cada pessoa.

O que os estudos apontam é que a masturbação só passa a ser um problema quando afeta negativamente a vida cotidiana, o que os especialistas chamam de comportamento compulsivo.