Lesão no menisco? Ligamento? Artrose? O que pode ser sua dor no joelho

Muita gente associa dor no joelho ao envelhecimento. E, sim, ossos, articulações e músculos sofrem mudanças naturais com o tempo. Mas não é exclusividade dos mais velhos: corredores, praticantes ocasionais de esportes e até quem passa muito tempo sentado também entram para o time dos que reclamam desse incômodo.

O joelho é a maior articulação do corpo humano e funciona como uma engrenagem complexa, feita para suportar impacto, permitir movimento e manter equilíbrio. Dentro dele existe até uma almofada natural de cartilagem — o menisco — que reduz atrito e absorve choques. Quando alguma peça dessa máquina dá sinais de desgaste ou sofre lesão, a dor aparece.

Tipos de dor: quando a engrenagem falha

As dores no joelho podem ter duas grandes origens. A traumática, que surge após uma queda ou pancada, é comum em esportes e atividades físicas. Já a degenerativa envolve processos mais lentos, como o avanço da artrose. Mas há ainda outros gatilhos: inflamações provocadas por doenças autoimunes (artrite reumatoide, espondiloartrite, lúpus), uso excessivo da articulação, desalinhamento dos ossos ou sobrepeso.