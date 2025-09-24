'Sou só diferente': a condição genética da tenista com 4 dedos em cada mão

Além dos bons resultados e evolução que tem mostrado nos últimos anos, a tenista britânica Francesca Jones, 24, chamou a atenção pelo número de dedos nas mãos: quatro em cada uma. A esportista nasceu com displasia ectodérmica ectrodactilia e desafiou médicos que disseram que ela não poderia jogar tênis.
A condição genética dela é rara e estima-se, segundo a literatura médica, que afete menos de uma em cada 100 mil pessoas. Especialistas explicam que a doença envolve alterações no desenvolvimento de alguns dos tecidos, fazendo com que esses pacientes tenham cabelo ralo, pele seca, perda de sobrancelhas e cílios, unhas frágeis e dentes em número reduzido ou formato de cone.
Há diferentes tipos de displasia ectodérmica, mas a de Jones prejudica ainda a formação dos pés e das mãos —a chamada ectrodactilia.
Pablo Rodrigues, coordenador de genética e medicina genômica da Beneficência Portuguesa, diz que os indivíduos com essa condição não desenvolvem o eixo central desses membros em razão de uma modificação em alguns dos genes durante o desenvolvimento fetal.
'Prejuízos funcionais e sociais'
A mobilidade não é a única dificuldade enfrentada. Pessoas com esse diagnóstico também não têm a mesma quantidade de glândulas sudoríparas e sofrem com a temperatura corporal elevada, já que não realizam a troca de calor devidamente por meio do suor.
Por isso, episódios de desmaio podem ser frequentes. A tenista, por exemplo, desmaiou durante sua estreia do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, em abril deste ano. Ela sentiu-se mal no último game da partida contra a argentina Julia Riera.
É uma condição bastante grave. Isso, sem dúvida, mexe não só com aspectos funcionais, mas também com a autoestima da pessoa. Pacientes que têm displasias ectodérmicas costumam ter um prejuízo na parte social, na parte de relação, devido ao aspecto físico diferente. Pablo Rodrigues
Ao UOL, Francesca relatou que não consegue jogar a mesma quantidade de torneios que outros atletas. Devido à displasia, ela precisa organizar o cronograma de jogos e também o de treinamento de "maneira meticulosa".
Não acho que isso me torne especial, sou apenas diferente. Faço as coisas da melhor maneira para mim.
Francesca Jones
Diagnóstico pode ser feito durante a gravidez
Nos pacientes em que a displasia causa fissura nos lábios ou ausência de dedos, é possível identificar a doença por exames de imagem ainda durante o pré-natal, de acordo com Thiago Rodrigues Cavole, médico geneticista do Grupo Fleury.
Segundo o especialista, se houver histórico da condição na família, é preciso considerar o risco de recorrência na gestação e realizar testes genéticos no feto para confirmar a suspeita. Para isso, é retirada uma quantidade de líquido amniótico da bolsa que envolve o bebê —esse líquido é submetido à análise laboratorial.
Mesmo pessoas sem casos como esse na família podem ser acometidas. Rodrigues explica que situações assim são chamadas de "alterações novas". "Pode ter tanto a forma herdada, quando um dos pais tem a síndrome, ou quando os pais não têm e o filho passa por mutação genética.''
Tratamento é multidisciplinar
Pacientes podem passar por algumas cirurgias para melhorar a mobilidade. "Eu passei por três cirurgias no punho em 12 meses. Definitivamente, eu tive mais de 10 operações na minha vida, provavelmente 15. Eu praticamente morava no hospital quando era criança", contou Jones ao DailyMail em 2016.
Para melhorar a "pegada de pinça" dos dedos, as crianças com displasia também são encaminhadas a um terapeuta ocupacional. "Elas vão precisar aprender como pegar uma colher, o modo de segurar no lápis para escrever seu nome, a amarrar o cadarço do tênis", exemplifica Rodrigues.
Além das intervenções para mãos e pés, esses indivíduos devem ainda tomar cuidados específicos com a pele. Evitar exposição solar prolongada, aumentar hidratação e ir frequentemente a consultas com dermatologistas são algumas das recomendações médicas.
Esses pacientes precisam de um acompanhamento multiprofissional: ortopedista, dermatologista, odontologista para fazer o tratamento dentário, cirurgiões plásticos e os terapeutas de reabilitação.
Pablo Rodrigues
