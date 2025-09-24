'Sou só diferente': a condição genética da tenista com 4 dedos em cada mão

Pablo Rodrigues, coordenador de genética e medicina genômica da Beneficência Portuguesa, diz que os indivíduos com essa condição não desenvolvem o eixo central desses membros em razão de uma modificação em alguns dos genes durante o desenvolvimento fetal.

'Prejuízos funcionais e sociais'

A mobilidade não é a única dificuldade enfrentada. Pessoas com esse diagnóstico também não têm a mesma quantidade de glândulas sudoríparas e sofrem com a temperatura corporal elevada, já que não realizam a troca de calor devidamente por meio do suor.

Por isso, episódios de desmaio podem ser frequentes. A tenista, por exemplo, desmaiou durante sua estreia do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, em abril deste ano. Ela sentiu-se mal no último game da partida contra a argentina Julia Riera.

É uma condição bastante grave. Isso, sem dúvida, mexe não só com aspectos funcionais, mas também com a autoestima da pessoa. Pacientes que têm displasias ectodérmicas costumam ter um prejuízo na parte social, na parte de relação, devido ao aspecto físico diferente. Pablo Rodrigues

Ao UOL, Francesca relatou que não consegue jogar a mesma quantidade de torneios que outros atletas. Devido à displasia, ela precisa organizar o cronograma de jogos e também o de treinamento de "maneira meticulosa".