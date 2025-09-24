Como age a superbactéria que levou atleta a perder movimentos nos EUA?

Alexis sofreu um arranhão na água, começou a sentir muitas dores na região um dia depois e foi levada ao hospital. O diagnóstico apontou que ela havia contraído MRSA, linhagem da bactéria que desenvolveu resistência a diversos antibióticos. O tratamento é mais difícil. "Chegou num ponto em que eu não conseguia mais andar. Tive que ser carregada", relatou a atleta ao "Fantástico", da TV Globo.

Podemos dizer que o MRSA é o mais perigoso dentro da família do Staphylococcus aureus, pois ele tem mutações que o tornam mais resistente e difícil de tratar em determinados contextos, especialmente em hospitais.

Alexandre Naime Barbosa

Uma vez instalada no corpo, o MRSA produz toxinas e enzimas. Essas substâncias destroem os tecidos. Assim, a bactéria provoca uma inflamação intensa, disseminando-se com rapidez. O cenário torna-se grave pelo fato da bactéria poder causar doenças fatais e pela dificuldade de tratá-la.

A bactéria começa às vezes como furúnculo, como uma ferida, ou abcesso, e pode ser mais agressiva ou até fatal, quando atinge partes mais profundas, como músculos e ossos.

Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria

Quando atinge a corrente sanguínea, o MRSA pode provocar septicemia, uma infecção generalizada que compromete o funcionamento de vários órgãos. Em indivíduos com imunidade comprometida, a bactéria pode se multiplicar de forma acelerada, exigindo intervenção médica imediata e direcionada.

Alexandre Naime Barbosa

Ela não necessariamente "corrói a carne". Uma das manifestações das toxinas do MRSA é a necrose. Nesse caso, elas destroem rapidamente as células da pele, alcançando o tecido muscular. Quando isso ocorre, o quadro é chamado de infecção necrosante dos tecidos moles. No entanto, nem sempre um quadro clínico pode evoluir para essa forma. "A maioria se manifesta com abscessos ou celulites localizadas", explica Barbosa. Os casos de necrose extensa são mais raros.