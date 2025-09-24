VivaBemUOL
VivaBem No Seu Tempo

Como a alimentação ajuda a ter mais saúde e disposição após os 45 anos

Colaboração para VivaBem
Uma boa alimentação é essencial para a saúde e bem-estar durante a vida inteira. E, conforme envelhecemos, o consumo adequado de certas vitaminas e minerais torna-se ainda mais importante para termos disposição e afastar o risco de problemas de saúde.

A jornalista Patrícia Julianelli e a mestre em nutrição pela USP (Universidade de São Paulo) Cynthia Antoniaccio falaram sobre isso no painel Como a Alimentação Ajuda a Ter Mais Saúde e Disposição na Maturidade no VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público 45+, que teve conversas com famosos, treinos e avaliações de saúde.

Na conversa, as duas ressaltaram que atualmente há uma preocupação crescente em relação ao consumo de proteínas --com razão, já que o nutriente é essencial para a cosntrução dos músculos e outros tecidos--, mas que a ingestão de vitaminas e minerais também merece atenção.

A jornalista Patrícia Julianelli (à esquerda) e a nutricionista Cynthia Antoniaccio conversaram sobre alimentação no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Mariana Pekin/ UOL

Os micronutrientes participam de diversas funções importantes em nosso organismo, como o fortalecimento dos ossos e da imunidade; o combate a radicais livres que estão associados ao envelhecimento precoce e até a alguns tipos de câncer; e ao aumento da disposição e energia.

Ao falar sobre o uso de suplementos multivitamínicos, Antoniaccio disse que eles devem ser usados com equilíbrio e que hoje em dia existem nutricionistas que receitam uma lista de produtos caros e, às vezes, sem necessidade. "Não é para virar uma panaceia", alerta.

A nutricionista explicou que esse tipo de produto é seguro pode ser um suporte quando a pessoa não está conseguindo seguir uma alimentação equilibrada na maior parte do tempo, algo comum atualmente. No entanto, reforçou que não há fórmula mágica para ter saúde.

Imagem
Imagem: Mariana Pekin/ UOL

"Não existe pílula milagrosa, né? Uma solução só. A gente vai ter que investir em atividade física, numa alimentação saudável, baseada em alimentos naturais. Não tem segredo: é comer na maior parte do tempo verdura, legume, grãos integrais, carnes, ovos e frutas. Mas na correria às vezes a gente não consegue isso 100%, a gente consegue ser 70%. E daí um suporte eventualmente com multivitamínicos pode ajudar. Se você tiver o suporte de uma nutricionista, melhor ainda."

Comer não é só biológico

A mestre em nutrição pela USP falou ainda que a alimentação vai muito além de fornecer nutrientes para o corpo. É um ato social e emocional, que em muitos momentos promove bem-estar. Por isso, está tudo bem em alguns momentos comer aquilo que não é saudável.

"A gente sabe o que tem de comer [para ter saúde]. Mas também comemos porque é gostoso. A gente gosta de comer porque é o bolo da avó. E porque às vezes a gente quer chutar o pau, tomar aquele vinho, comer aquela fritura. E tudo bem", declarou a nutricionista.

Imagem
Imagem: Mariana Pekin/ UOL



