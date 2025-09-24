Como a alimentação ajuda a ter mais saúde e disposição após os 45 anos

Uma boa alimentação é essencial para a saúde e bem-estar durante a vida inteira. E, conforme envelhecemos, o consumo adequado de certas vitaminas e minerais torna-se ainda mais importante para termos disposição e afastar o risco de problemas de saúde.
A jornalista Patrícia Julianelli e a mestre em nutrição pela USP (Universidade de São Paulo) Cynthia Antoniaccio falaram sobre isso no painel Como a Alimentação Ajuda a Ter Mais Saúde e Disposição na Maturidade no VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público 45+, que teve conversas com famosos, treinos e avaliações de saúde.
Na conversa, as duas ressaltaram que atualmente há uma preocupação crescente em relação ao consumo de proteínas --com razão, já que o nutriente é essencial para a cosntrução dos músculos e outros tecidos--, mas que a ingestão de vitaminas e minerais também merece atenção.
Os micronutrientes participam de diversas funções importantes em nosso organismo, como o fortalecimento dos ossos e da imunidade; o combate a radicais livres que estão associados ao envelhecimento precoce e até a alguns tipos de câncer; e ao aumento da disposição e energia.
Ao falar sobre o uso de suplementos multivitamínicos, Antoniaccio disse que eles devem ser usados com equilíbrio e que hoje em dia existem nutricionistas que receitam uma lista de produtos caros e, às vezes, sem necessidade. "Não é para virar uma panaceia", alerta.
A nutricionista explicou que esse tipo de produto é seguro pode ser um suporte quando a pessoa não está conseguindo seguir uma alimentação equilibrada na maior parte do tempo, algo comum atualmente. No entanto, reforçou que não há fórmula mágica para ter saúde.
"Não existe pílula milagrosa, né? Uma solução só. A gente vai ter que investir em atividade física, numa alimentação saudável, baseada em alimentos naturais. Não tem segredo: é comer na maior parte do tempo verdura, legume, grãos integrais, carnes, ovos e frutas. Mas na correria às vezes a gente não consegue isso 100%, a gente consegue ser 70%. E daí um suporte eventualmente com multivitamínicos pode ajudar. Se você tiver o suporte de uma nutricionista, melhor ainda."
Comer não é só biológico
A mestre em nutrição pela USP falou ainda que a alimentação vai muito além de fornecer nutrientes para o corpo. É um ato social e emocional, que em muitos momentos promove bem-estar. Por isso, está tudo bem em alguns momentos comer aquilo que não é saudável.
"A gente sabe o que tem de comer [para ter saúde]. Mas também comemos porque é gostoso. A gente gosta de comer porque é o bolo da avó. E porque às vezes a gente quer chutar o pau, tomar aquele vinho, comer aquela fritura. E tudo bem", declarou a nutricionista.
