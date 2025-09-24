Como a alimentação ajuda a ter mais saúde e disposição após os 45 anos

Ao falar sobre o uso de suplementos multivitamínicos, Antoniaccio disse que eles devem ser usados com equilíbrio e que hoje em dia existem nutricionistas que receitam uma lista de produtos caros e, às vezes, sem necessidade. "Não é para virar uma panaceia", alerta.

A nutricionista explicou que esse tipo de produto é seguro pode ser um suporte quando a pessoa não está conseguindo seguir uma alimentação equilibrada na maior parte do tempo, algo comum atualmente. No entanto, reforçou que não há fórmula mágica para ter saúde.

Imagem: Mariana Pekin/ UOL

"Não existe pílula milagrosa, né? Uma solução só. A gente vai ter que investir em atividade física, numa alimentação saudável, baseada em alimentos naturais. Não tem segredo: é comer na maior parte do tempo verdura, legume, grãos integrais, carnes, ovos e frutas. Mas na correria às vezes a gente não consegue isso 100%, a gente consegue ser 70%. E daí um suporte eventualmente com multivitamínicos pode ajudar. Se você tiver o suporte de uma nutricionista, melhor ainda."

Comer não é só biológico

A mestre em nutrição pela USP falou ainda que a alimentação vai muito além de fornecer nutrientes para o corpo. É um ato social e emocional, que em muitos momentos promove bem-estar. Por isso, está tudo bem em alguns momentos comer aquilo que não é saudável.



"A gente sabe o que tem de comer [para ter saúde]. Mas também comemos porque é gostoso. A gente gosta de comer porque é o bolo da avó. E porque às vezes a gente quer chutar o pau, tomar aquele vinho, comer aquela fritura. E tudo bem", declarou a nutricionista.