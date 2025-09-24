Caminhar após o almoço ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue

Se você tem o hábito de se jogar no sofá logo depois do almoço, talvez seja hora de repensar. Uma simples caminhada de 15 a 30 minutos após as refeições pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue e até reduzir riscos ligados ao sedentarismo. E os benefícios valem tanto para quem tem diabetes tipo 2 quanto para quem não tem.

Logo após comer, os níveis de glicose no sangue sobem. O corpo, então, dispara a produção de insulina para transformar esse açúcar em energia ou armazená-lo. Em pessoas com diabetes, essa regulação é mais complicada: os medicamentos até ajudam, mas evitar picos de glicemia continua sendo um desafio. É aí que o movimento entra em cena.

Estudos mostram que o exercício físico pós-prandial (feito depois da refeição) melhora o controle glicêmico, reduz a média da glicose no sangue e até ajusta o perfil de lipídios. O segredo está nos músculos: ao entrar em ação, eles passam a usar a glicose circulante como combustível no exato momento em que ela está em alta na corrente sanguínea. Assim, o pico pós-refeição diminui, e os riscos de descompensação se reduzem.