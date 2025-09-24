Café com leite faz bem à saúde? Saiba a quantidade certa e os cuidados

O café é um dos símbolos da mesa do brasileiro, seja tomado puro, seja misturado ao leite para suavizar o sabor. Mas será que a diferença vai além do paladar?

O café puro é praticamente isento de calorias quando não recebe açúcar, mas é rico em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, como os ácidos clorogênicos, que ajudam a combater radicais livres. Também fornece minerais como magnésio, potássio e fósforo.

Já ao adicionar leite, a bebida ganha novos nutrientes, como proteínas, gorduras, carboidratos e cálcio —este último fundamental para a saúde dos ossos. A quantidade varia de acordo com o tipo de leite escolhido (integral, semidesnatado ou desnatado), mas, de forma geral, o café com leite pode ajudar a prolongar a sensação de saciedade e fornece vitaminas importantes, como a B12 e a A.