Ela recebeu útero da mãe e engravidou pelo mesmo órgão do qual nasceu

Kirsty recebeu o útero que a gestou

Sob os cuidados da equipe do Royal Hospital for Women, elas foram as primeiras pacientes de um transplante uterino bem-sucedido da Austrália.

O procedimento, feito no início de 2023, levou cerca de 11 horas para remoção do útero de Michelle e outras quatro horas para que o órgão fosse colocado em Kirsty. Além da médica Rebecca Deans, a cirurgia foi conduzida pelo sueco Mats Brannstrom, que em 2014 realizou o primeiro transplante uterino do mundo.

Apesar de desafios no pós-operatório, como perda de sangue e a necessidade de transfusões, o transplante foi considerado um sucesso, e começava ali uma nova etapa para a família de Kirsty.

"32 dias depois do transplante eu tive minha primeira menstruação", contou ao podcast. Antes do procedimento, Kirsty e o marido Nick haviam se preparado para a fertilização in vitro. "Três meses depois dessa menstruação, nós agendamos uma transferência de embrião."

Graças ao transplante e à fertilização, Kirsty conseguiu ter seu segundo filho —no mesmo útero que a havia gestado décadas atrás. Em dezembro de 2023, ela deu à luz Henry, o primeiro bebê da Austrália nascido de um útero transplantado.