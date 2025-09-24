Ela recebeu útero da mãe e engravidou pelo mesmo órgão do qual nasceu

Em 2021, a história da australiana Kirsty Bryant teve uma reviravolta. Após o parto da primeira filha, Violet, Kirsty teve uma grave hemorragia e precisou passar, aos 28 anos, por uma histerectomia —a retirada do útero.
"Fiquei incrivelmente grata por ter uma menina feliz e saudável, mas estava muito, muito triste com a ideia de não poder ter outro filho", relatou em entrevista ao Channel Nine's 60 Minutes. Para realizar o sonho de gerar outro bebê, Kirsty recorreu à mãe, Michelle, hoje com 56.
Eu liguei para ela e disse: 'mãe, se você pudesse passar por uma histerectomia e eu ficar com o seu útero, você faria?' E ela imediatamente disse que sim.
Kirsty Bryant, ao Motherhood Podcast
Kirsty recebeu o útero que a gestou
Sob os cuidados da equipe do Royal Hospital for Women, elas foram as primeiras pacientes de um transplante uterino bem-sucedido da Austrália.
O procedimento, feito no início de 2023, levou cerca de 11 horas para remoção do útero de Michelle e outras quatro horas para que o órgão fosse colocado em Kirsty. Além da médica Rebecca Deans, a cirurgia foi conduzida pelo sueco Mats Brannstrom, que em 2014 realizou o primeiro transplante uterino do mundo.
Apesar de desafios no pós-operatório, como perda de sangue e a necessidade de transfusões, o transplante foi considerado um sucesso, e começava ali uma nova etapa para a família de Kirsty.
"32 dias depois do transplante eu tive minha primeira menstruação", contou ao podcast. Antes do procedimento, Kirsty e o marido Nick haviam se preparado para a fertilização in vitro. "Três meses depois dessa menstruação, nós agendamos uma transferência de embrião."
Graças ao transplante e à fertilização, Kirsty conseguiu ter seu segundo filho —no mesmo útero que a havia gestado décadas atrás. Em dezembro de 2023, ela deu à luz Henry, o primeiro bebê da Austrália nascido de um útero transplantado.
A jornada da família serve como inspiração para mulheres que buscam alternativas por não terem útero —seja por anomalias congênitas ou pela perda do órgão ao longo da vida, como no caso de Kirsty.
"Não me arrependo de nada e lembro a Kirsty que não preciso de agradecimentos —ver minha filha tão feliz e realizada é mais do que suficiente para mim", escreveu Michelle em seu Instagram quando o transplante completou dois anos.
Após o nascimento do filho, Kirsty seguiu tomando os imunossupressores necessários para que seu corpo não rejeitasse o útero recebido. Em setembro de 2024, Kirsty compartilhou que ela e o marido haviam decidido que ela não passaria por mais uma gestação. A australiana passou, então, por uma nova histerectomia e pode interromper o uso destes medicamentos.
A retirada do útero transplantado após as gestações desejadas, como foi feito por Kirsty, é prevista pelos médicos.
"O TU [transplante uterino] tem uma característica única entre os transplantes: é temporário. O órgão é mantido até a paciente conseguir gerar o número de filhos desejados e então ele é removido por histerectomia ou por descontinuação da imunossupressão. O tempo restrito de permanência do útero transplantado minimiza os efeitos dos imunossupressores a longo prazo", explica um documento da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).
Voz ativa na Austrália sobre o transplante uterino, Kirsty é embaixadora do hospital onde realizou o transplante, atua na arrecadação de fundos para a instituição e segue dividindo sua história com o público. "Henry é nosso bebê milagre", disse à revista Woman's Day.
Brasil já realizou transplante de útero
Mesmo ainda como tratamento experimental, o transplante uterino tem se mostrado uma alternativa promissora. O procedimento pode ser realizado com o útero de doadora viva ou já falecida com histórico de fertilidade, ou seja, que já tenha passado por uma gravidez. No entanto, o transplante de um útero de doadora viva tem mais chances de sucesso.
Pioneira neste tipo de procedimento, a Suécia é uma das principais referências no transplante uterino e vem aprimorando seus processos nos últimos anos, utilizando órgãos de doadoras vivas. Em 2013, o país realizou nove transplantes do tipo em um estudo clínico, sendo que ao menos seis pacientes conseguiram engravidar depois do transplante.
No Brasil, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP realizou em 2016 um transplante de útero de uma doadora falecida. Na ocasião, a receptora tinha a síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, também conhecida como MRKH, e nasceu sem o útero. O caso foi o primeiro transplante de doadora falecida a resultar no nascimento de um bebê saudável, em 2017.
Em agosto de 2024, foi realizado em São Paulo o primeiro transplante de útero bem-sucedido entre pessoas vivas da América Latina. Aos 16 anos, Jéssica Borges, 34, foi diagnosticada com MRKH.
"Fiquei sabendo que o Hospital das Clínicas estava realizando estudos sobre transplantes e me inscrevi no projeto. Foi um sonho quando descobri que havia sido aprovada, afinal, sempre quis gerar uma criança", declarou em entrevista a VivaBem.
A irmã, Jaqueline, foi a doadora. "Tenho dois filhos e sempre soube do desejo dela de ser mãe. Fiquei muito feliz por ser compatível e ter saúde para realizar o transplante. Nunca tive dúvidas de que seria o melhor para ela, e depois disso, ficamos ainda mais unidas. Faria tudo de novo", disse à época.
Em fevereiro deste ano, nasceu no Reino Unido o primeiro bebê de mãe com útero transplantado. Grace Davidson recebeu o órgão da irmã e gerou Amy, que recebeu o mesmo nome da tia como homenagem.
*Com informações de matéria publicada em 01/03/2023
