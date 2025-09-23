Samara Felippo: 'Se você só é feliz ao ter um parceiro, reveja sua vida'

"Sinto falta de, nos meus 20 e poucos anos, não ter ouvido mulheres mais conscientes para me inspirar e me dar força para continuar. Então, espero que minhas falas, que às vezes sou tão atacada por elas, gerem consciência e aprendizado (nas mulheres), para que venha aí uma geração mais potente", disse a atriz.

Samara também falou sobre os desafios profissionais e a cobrança por padrões de beleza no meio artístico. Ela disse que só se libertou de exigências externas ao decidir que queria ser dona de sua própria história.

"Rejeitei relacionamentos abusivos, dependências emocionais e expectativas impostas. Hoje, minha felicidade vem do que construo para mim e para minhas filhas", afirma.

Samara Felippo e Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ao falar sobre autocuidado, Samara diz que encontrou na musculação uma forma de envelhecer com saúde e longevidade. "Eu rebolo minha bunda nas festas. Quero ter coxa para descer até o chão até [quando estiver] 'veia'", brinca. Praticante de Muay Thai, a atriz afirma que o esporte a ajuda no sono, a ter mais disposição e a canalizar a raiva.

