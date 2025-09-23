Reforça a imunidade e diminui inflamações: benefícios do chá de pau d'arco

O chá de pau d'arco é feito a partir da casca de árvores do gênero Tabebuia, conhecidas como ipê, encontradas em várias regiões da América do Sul. A infusão tem um sabor amadeirado e levemente amargo.

Em sua composição, destacam-se compostos como flavonoides, alcaloides e taninos, além de substâncias antioxidantes. A seguir, veja os principais benefícios da bebida e possíveis contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

O chá de pau d'arco contém compostos como a quercetina e outros flavonoides, que atuam combatendo os radicais livres no organismo. Por isso, ajuda a proteger as células contra danos oxidativos, envelhecimento precoce e diminui o risco de algumas doenças crônicas.