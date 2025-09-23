Pré-diabetes: 6 sintomas que podem ser um sinal de alerta

1. Cansaço persistente: Quando o açúcar no sangue sobe além do normal, a insulina não dá conta de colocar a glicose dentro das células. Sem combustível adequado, o corpo fica sem energia e a fadiga aparece, mesmo em tarefas simples.

2. Sede constante e idas frequentes ao banheiro: O excesso de glicose precisa ser eliminado, e o organismo recorre à urina para isso. O resultado é um ciclo desgastante: quanto mais o corpo excreta, mais líquido perde, e maior fica a sensação de sede.

3. Fome que nunca passa: Mesmo depois de uma refeição completa, o corpo insiste em pedir mais comida. Isso acontece porque, sem conseguir usar a glicose de forma eficiente, o organismo entende que precisa de combustível extra para se manter funcionando.

4. Manchas escuras na pele: Áreas como pescoço, virilhas e axilas podem ganhar manchas escuras, conhecidas como acantose nigricans. Elas indicam resistência à insulina, uma das portas de entrada para o diabetes.

5. Dificuldade de concentração: O cérebro é um dos órgãos mais dependentes de glicose. Quando falta energia, surgem dores de cabeça, lapsos de atenção e dificuldade para focar em tarefas simples.

6. Infecções recorrentes: A glicose alta por muito tempo enfraquece o sistema imunológico. Isso abre espaço para infecções mais frequentes, como as urinárias, que podem ser um dos primeiros sinais de alerta.