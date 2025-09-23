Mounjaro serve para criança? Farmacêutica testa remédio nos mais jovens

A farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro (tirzepatida), medicamento que age no combate ao diabetes tipo 2 e à obesidade, anunciou que concluiu o primeiro estudo sobre o uso do remédio em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Atualmente, o Mounjaro não é aprovado para o uso de menores de 18 no Brasil e nem nos Estados Unidos.
O que aconteceu
O estudo de fase 3 é um passo necessário antes da candidatura à aprovação em agências reguladoras. A investigação obteve dados exigidos pelas entidades regulatórias no mundo todo sobre a segurança do medicamento para os mais jovens. Os resultados foram apresentados no Encontro Anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes e publicados na revista científica The Lancet.
99 crianças e adolescentes diabéticos dos EUA, Austrália, Brasil, Índia, Israel, Itália, México e Reino Unido receberam doses de 5 mg, 10 mg ou um placebo toda semana. Nenhum deles conseguia controlar eficientemente os níveis de açúcar no sangue com medicamento oral convencional, como a metformina, com o uso de insulina basal (de ação prolongada) ou ambos.
Após 30 semanas, pacientes que tomaram Mounjaro tiveram redução média da hemoglobina glicada (um indicador importante de diabetes) de 2,2 pontos percentuais. Esta também foi a redução entre aqueles que receberam doses semanais de 5 mg. Entre os que receberam a dose de 10 mg, a queda foi de 2,3 pontos percentuais. No grupo de placebo, a diminuição foi de 0,05. O patamar médio da hemoglobina glicada entre os jovens era de 8,05%; o ideal seria menor que 6,5%.
70,8% das crianças e adolescentes que tomaram 5 mg de Mounjaro atingiram níveis de hemoglobina glicada menores que 6,5%, ou seja, inferiores ao patamar de diabetes; enquanto 86,1% obtiveram o mesmo sucesso com a dose de 10 mg. Esta redução foi vista em apenas 27,8% dos participantes que tomaram apenas placebo durante o tratamento.
A média de redução do IMC (índice de massa corporal) entre as crianças e adolescentes tomando Mounjaro foi de 9,3%; enquanto a "enxugada" entre aqueles recebendo placebo foi de 0,4%. O grupo que tomou doses semanais de 5 mg de Mounjaro diminuiu seu IMC em 7,4%, mas aqueles que recebiam 10 mg chegaram à redução de 11,2%.
A segurança do uso do medicamento entre crianças foi semelhante à de outros grupos estudados pelo laboratório. Os efeitos colaterais mais comuns foram diarreia (25% dos participantes), náusea (20%), vômito (14%) e dor abdominal superior (9%), todos de intensidade leve à moderada.
Cerca de 3% dos pacientes tiveram de parar o tratamento pelos desconfortos. Ninguém teve quadros graves de hipoglicemia, o baixo açúcar no sangue.
O percentual de pacientes que relatou episódios de hipoglicemia de nível 2 (menos do que 54 mg/dL de glicemia no sangue) foi de 15,4% nas 30 semanas contra 5,9% entre aqueles que recebiam placebo. Estes níveis são consistentes com outros estudos de diabetes tipo 2 no início da juventude, segundo a Lilly.
Assim, o laboratório considerou que o Mounjaro demonstrou melhorias no controle do açúcar no sangue (até mesmo em jejum) e do peso. Ele também foi tido como seguro para o uso entre crianças e adolescentes.
Jovens que vivem com diabetes tipo 2 frequentemente enfrentam uma evolução da doença mais agressiva e em muitos casos os tratamentos de primeira linha, como a metformina e a insulina basal, não conseguem controlar adequadamente os níveis da hemoglobina glicada. Esses resultados oferecem uma oportunidade favorável para ajudar a mudar a trajetória de saúde a longo prazo em jovens que vivem com essa doença complexa.
Tamara Hannon, diretora do Programa Clínico de Diabetes da Escola de Medicina da Universidade de Indiana e autora principal do estudo, em comunicado.
O Mounjaro já foi submetido para avaliação das agências regulatórias internacionais, para que seu uso em jovens de 10 a 17 anos seja aprovado. A informação é da Eli Lilly.
Uso por crianças ainda não está regulado
Apesar dos supostos benefícios, o uso do medicamento por crianças não está aprovado. Isso ainda depende da avaliação das agências reguladoras, que verificam se os dados apresentados são suficientes e robustos para que o medicamento amplie a faixa etária para a qual foi destinado inicialmente.
Além disso, até mesmo para adultos, os medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, só podem ser vendidos nas farmácias com retenção de receita médica desde junho. A medida foi determinada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em abril, quando a agência publicou uma instrução normativa.
Receita tem prazo de validade; é necessário levar as duas vias, sendo que uma delas fica retida no estabelecimento. Conforme a regra, o receituário deve estar dentro do prazo de 90 dias, a contar da data de emissão. Segundo a Anvisa, o objetivo da norma é tentar conter o uso indiscriminado desses remédios que, muitas vezes, são adquiridos sem prescrição e para uso fora das orientações da bula.
Como funciona?
O Mounjaro age nos receptores de dois hormônios: o GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e o GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon). Ambos são incretinas, hormônios secretados pelo intestino em resposta aos nutrientes e atuam melhorando a liberação de insulina após uma refeição. Os famosos Ozempic e Wegovy (semaglutida) simulam apenas o GLP-1.
Como a semaglutida, a tirzepatida retarda o esvaziamento do estômago, levando as pessoas a se sentirem saciadas por mais tempo. A tirzepatida também inibe os sinais de fome emitidos pelo cérebro, suprimindo o apetite.
Com informações de matéria publicada em 25/09/2023.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.