Mounjaro serve para criança? Farmacêutica testa remédio nos mais jovens

Após 30 semanas, pacientes que tomaram Mounjaro tiveram redução média da hemoglobina glicada (um indicador importante de diabetes) de 2,2 pontos percentuais. Esta também foi a redução entre aqueles que receberam doses semanais de 5 mg. Entre os que receberam a dose de 10 mg, a queda foi de 2,3 pontos percentuais. No grupo de placebo, a diminuição foi de 0,05. O patamar médio da hemoglobina glicada entre os jovens era de 8,05%; o ideal seria menor que 6,5%.

70,8% das crianças e adolescentes que tomaram 5 mg de Mounjaro atingiram níveis de hemoglobina glicada menores que 6,5%, ou seja, inferiores ao patamar de diabetes; enquanto 86,1% obtiveram o mesmo sucesso com a dose de 10 mg. Esta redução foi vista em apenas 27,8% dos participantes que tomaram apenas placebo durante o tratamento.

A média de redução do IMC (índice de massa corporal) entre as crianças e adolescentes tomando Mounjaro foi de 9,3%; enquanto a "enxugada" entre aqueles recebendo placebo foi de 0,4%. O grupo que tomou doses semanais de 5 mg de Mounjaro diminuiu seu IMC em 7,4%, mas aqueles que recebiam 10 mg chegaram à redução de 11,2%.

A segurança do uso do medicamento entre crianças foi semelhante à de outros grupos estudados pelo laboratório. Os efeitos colaterais mais comuns foram diarreia (25% dos participantes), náusea (20%), vômito (14%) e dor abdominal superior (9%), todos de intensidade leve à moderada.

Cerca de 3% dos pacientes tiveram de parar o tratamento pelos desconfortos. Ninguém teve quadros graves de hipoglicemia, o baixo açúcar no sangue.

O percentual de pacientes que relatou episódios de hipoglicemia de nível 2 (menos do que 54 mg/dL de glicemia no sangue) foi de 15,4% nas 30 semanas contra 5,9% entre aqueles que recebiam placebo. Estes níveis são consistentes com outros estudos de diabetes tipo 2 no início da juventude, segundo a Lilly.