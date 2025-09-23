Sem provas, Trump culpa Tylenol por autismo: o que se sabe sobre transtorno

Autismo é doença?

Não, é um transtorno do neurodesenvolvimento e constitui um espectro. Ou seja, ele pode se apresentar de variadas formas nas pessoas, não é igual para todos. Não sendo uma doença, não há cura para o autismo, mas intervenções que ajudam a pessoa com TEA a desenvolver habilidades e lidar com questões do dia a dia.

Por que os diagnósticos de autismo aumentaram?

Qualidade do diagnóstico é um dos fatores. A melhor formação de profissionais da saúde e dos professores para identificar o transtorno faz com que os casos sejam reconhecidos precocemente. A evolução das definições clínicas e sociais desde que o autismo foi descrito pela primeira vez há 80 anos também ajuda a explicar o aumento.

Conscientização é parte do diagnóstico. Com mais pessoas falando sobre autismo de maneira adequada, é comum diagnosticar pessoas com sinais muito mais sutis. Agora, pessoas procuram uma avaliação e um diagnóstico mais cedo. Mas elas sempre estiveram ali, antes do diagnóstico, junto com os desafios que o TEA traz.

Remédios podem estar relacionados?

Medicamentos anticonvulsivantes podem ter associação. Estudos indicam que há um risco aumentado de transtornos do neurodesenvolvimento em crianças nascidas de pessoas que usaram valproato durante a gestação.