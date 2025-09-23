Mamografia poderá ser feita no SUS a partir dos 40 anos, mesmo sem sintomas

Garantir a mamografia a partir dos 40 anos no SUS é uma decisão histórica. Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama. Enquanto alguns países erguem barreiras e restringem direitos, o Brasil dá o exemplo ao priorizar a saúde das mulheres e fortalecer o sistema público.

Alexandre Padilha, ministro da Saúde, em anúncio da pasta

Mamografias no SUS em pacientes com menos de 50 anos já representavam 30% do total em 2024. Foram feitos cerca de um milhão de exames no último ano, demonstrando a necessidade destas mulheres de investigar a presença da doença.

A idade limite do rastreamento ativo (quando é preciso fazer mamografias de forma preventiva a cada dois anos) foi ampliada dos 69 para os 74 anos. Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um fator de risco para o câncer de mama, alertou a pasta.

A Força Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA faz as mesmas recomendações que o Ministério da Saúde agora divulga, embora a Sociedade Americana de Câncer indique que o exame seja feito todo ano; o serviço público da França ainda adota o padrão anterior do SUS.

Exames no outubro rosa

O Ministério da Saúde ainda anunciou que mobilizará 27 carretas de saúde da mulher em 22 estados como parte do programa Agora Tem Especialistas, para expandir o acesso a consultas e exames. O SUS realizou cerca de quatro milhões de mamografias de rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos em 2024. Uma carreta já foi testada em Goiânia e mais seguirão no outubro rosa para outros estados.