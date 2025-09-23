Faz bem para a circulação e imunidade: benefícios do chá de casca de cebola

O chá de casca de cebola é bastante utilizado na medicina popular. A casca do vegetal concentra compostos bioativos, como flavonoides e ácidos fenólicos, entre eles a quercetina e seus derivados. Essas substâncias estão associadas a propriedades antioxidantes e também a efeitos anti-inflamatórios.

A seguir, veja os possíveis benefícios da bebida e se há contraindicações.

1. É fonte de antioxidantes

As cascas da cebola contêm flavonoides, substâncias que protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres. Por isso, pode contribuir para retardar o envelhecimento celular e manter o organismo funcionando adequadamente. Também pode prevenir o surgimento de doenças crônicas.