'Eu me sentia sozinha como nunca': quando a depressão entra no casamento

A depressão dela não aparecia tanto como tristeza, mas como vontade de brigar por tudo. Isso me deixava muito mal, porque parecia que qualquer situação podia virar uma discussão. Minha forma de tentar ajudar era incentivando a se movimentar. Fazíamos caminhadas, exercícios, e até viajamos para Nova York no auge da pandemia, quando vimos a Times Square completamente deserta. Esses momentos ajudavam um pouco, mas eu sabia que não eram suficientes. A medicação e a terapia foram essenciais.

Sempre tentei ter empatia, mas a verdade é que muitas vezes parecia que nada do que eu fazia dava certo. Eu podia tentar de tudo, e por uma semana até funcionava, mas depois voltava a piorar. O que mais ajudava era o exercício, porque no dia em que fazíamos alguma atividade juntos eu percebia que ela ficava melhor. Ainda assim, eu me sentia impotente, como se nunca fosse o bastante.

A comunicação foi um grande desafio. Quando ela queria brigar, eu me afastava. Quando queria conversar, eu acabava dando opinião em vez de apenas escutar —e isso piorava as coisas. Hoje tento ouvir mais, mas ainda é complicado. Muitas vezes, parecia que qualquer resposta minha soava errada.

Com o tempo, busquei aprender mais sobre depressão. Li textos, lembrava do que já tinha estudado na faculdade e passei a entender melhor que aquilo não era frescura.

A terapia e a medicação transformaram nossa rotina para melhor. Sei que a depressão nunca desaparece por completo e que precisamos estar sempre atentos, mas sem o tratamento seria impossível lidar. Ainda não fizemos terapia de casal, mas é algo que considero para o futuro.

O que aprendi com tudo isso é que apoiar alguém com depressão exige paciência e, principalmente, empatia. Meu conselho para quem passa pela mesma situação é: não leve para o lado pessoal, mesmo quando parece que tudo recai sobre você. Aprenda a ouvir, incentive atividades que façam bem, busque informações, e não hesite em procurar ajuda profissional para você também. Porque cuidar de quem amamos só é possível quando também cuidamos de nós mesmos.