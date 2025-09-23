'Eu me sentia sozinha como nunca': quando a depressão entra no casamento

Um casamento não é imune a doenças —e a depressão é uma das enfermidades que mais abalam a vida a dois. Quando um dos parceiros adoece, os impactos vão muito além do indivíduo: alteram a intimidade, a rotina, a dinâmica familiar e até a percepção de futuro em comum. O desafio é enorme, sim; mas não significa que a relação esteja condenada.
Robson Souza, 43, e Aline Stoll, 40, casados há oito anos, viveram isso na pele. Nascidos em Santo André (SP) e morando em Nova Jersey (EUA) desde 2018, ela foi diagnosticada com depressão em 2019. Ao VivaBem, Aline e Robson contam, cada um, a sua percepção de como isso os afetou como casal e o que fizeram para enfrentar juntos a doença.
'Foi um alívio ouvir que não era frescura'
Percebi que havia algo errado no meu primeiro inverno nos Estados Unidos. Eu tinha pensamentos constantes sobre morrer, via tudo cinza, mas não entendia que aquilo era depressão. Ela também se manifestava como ansiedade. Eu descontava na comida, engordei bastante e, naquele momento, até meu marido acreditava que era só consequência da mudança de país. Nem eu percebi, de início, que aquele era um sintoma.
Só depois de muita coragem procurei uma psiquiatra e iniciei o tratamento com medicação e terapia. Foi um alívio ouvir da médica que aquilo não era frescura. Só depois dessa 'validação' é que decidi contar para o meu marido.
Pela criação que ele teve, depressão era vista como frescura e era só eu querer ficar bem que eu ficaria. Durante muito tempo ele acreditou que era TPM ou exagero, inclusive da psiquiatra. Isso me desestabilizava, ainda mais porque ele era a única pessoa com quem eu podia conversar com franqueza.
Nesse período, quase não havia comunicação entre nós. Eu me isolava, e ele achava que o problema era com ele. Então, ele também se isolava, e eu me sentia sozinha como nunca antes. Me levantava sem força de viver e isso gerava muita raiva, especialmente quando ele insistia em atribuir tudo à TPM.
Ele só passou a levar a sério quando ouviu de outro homem —o meu terapeuta— que eu realmente tinha depressão. Foi difícil, mas aos poucos ele foi mudando a forma de enxergar a situação.
Não chegamos a fazer terapia de casal, mas o fato de ele começar também a fazer terapia individual foi muito importante. Além de entender melhor a minha situação, ele começou a lidar com questões dele que até então desconhecia.
Apesar dessas coisas, foi importante tê-lo ao meu lado. A forma como ele via a vida, com mais otimismo, funcionava como um contrapeso para a minha escuridão, e o fato de ele ter iniciado a própria terapia também foi um incentivo para que eu seguisse cuidando de mim.
Depois de quase cinco anos de tratamento, com medicação, terapia semanal, acompanhamento psiquiátrico e também um trabalho multidisciplinar com nutricionista e exercícios físicos, percebi que a depressão deixou de me controlar. Agora não tomo mais medicação, mas sigo em terapia.
Se eu pudesse deixar uma mensagem a quem convive com alguém em depressão, seria: não diminua a dor do outro. Ouvir e compreender é essencial. Nem sempre o problema está no parceiro. Muitas vezes, está dentro dele mesmo e o que ele mais precisa é de apoio para encontrar um caminho de volta à vida.
'Parecia que nada do que eu fazia dava certo'
Eu só percebi de fato que minha esposa estava em depressão quando ela começou a tomar fluoxetina. Antes disso, eu não diferenciava os sintomas, porque ela sempre teve oscilações de humor, com momentos de bom humor intercalados com períodos de irritação ou insatisfação. Como para mim aquilo já fazia parte da personalidade dela, foi difícil enxergar que havia algo além.
A depressão dela não aparecia tanto como tristeza, mas como vontade de brigar por tudo. Isso me deixava muito mal, porque parecia que qualquer situação podia virar uma discussão. Minha forma de tentar ajudar era incentivando a se movimentar. Fazíamos caminhadas, exercícios, e até viajamos para Nova York no auge da pandemia, quando vimos a Times Square completamente deserta. Esses momentos ajudavam um pouco, mas eu sabia que não eram suficientes. A medicação e a terapia foram essenciais.
Sempre tentei ter empatia, mas a verdade é que muitas vezes parecia que nada do que eu fazia dava certo. Eu podia tentar de tudo, e por uma semana até funcionava, mas depois voltava a piorar. O que mais ajudava era o exercício, porque no dia em que fazíamos alguma atividade juntos eu percebia que ela ficava melhor. Ainda assim, eu me sentia impotente, como se nunca fosse o bastante.
A comunicação foi um grande desafio. Quando ela queria brigar, eu me afastava. Quando queria conversar, eu acabava dando opinião em vez de apenas escutar —e isso piorava as coisas. Hoje tento ouvir mais, mas ainda é complicado. Muitas vezes, parecia que qualquer resposta minha soava errada.
Com o tempo, busquei aprender mais sobre depressão. Li textos, lembrava do que já tinha estudado na faculdade e passei a entender melhor que aquilo não era frescura.
A terapia e a medicação transformaram nossa rotina para melhor. Sei que a depressão nunca desaparece por completo e que precisamos estar sempre atentos, mas sem o tratamento seria impossível lidar. Ainda não fizemos terapia de casal, mas é algo que considero para o futuro.
O que aprendi com tudo isso é que apoiar alguém com depressão exige paciência e, principalmente, empatia. Meu conselho para quem passa pela mesma situação é: não leve para o lado pessoal, mesmo quando parece que tudo recai sobre você. Aprenda a ouvir, incentive atividades que façam bem, busque informações, e não hesite em procurar ajuda profissional para você também. Porque cuidar de quem amamos só é possível quando também cuidamos de nós mesmos.
Como a depressão costuma afetar a vida dos casais?
A depressão se manifesta de diferentes formas, mas no casamento costuma provocar um desequilíbrio delicado. Distanciamento físico e emocional, queda no desejo sexual, falta de energia e disposição para atividades cotidianas e até mudanças no comportamento durante conflitos são comuns.
O que antes era previsível nas discussões —e, muitas vezes, focada num determinado assunto— pode se transformar em choros inesperados, apatia ou irritabilidade acima do normal, como foi o caso de Aline.
"Nesses casos, durante o conflito conjugal, os sentimentos e estresse ficam muito mais aflorados, o que deixam os sintomas depressivos ainda mais em destaque", explica Elton Kanomata, psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein.
Para o parceiro saudável, esses sinais muitas vezes soam como rejeição, desinteresse ou até descaso, mas na verdade são sintomas do transtorno.
Isabel Cristina Gomes, professora do Instituto de Psicologia da USP e especialista em psicanálise de casal e família, lembra que a forma como a relação já funcionava antes da depressão também pesa muito.
"Casais com vínculos sólidos e afetivos tendem a encontrar no acolhimento e na ajuda mútua uma força para enfrentar a doença. Já relações marcadas por expectativas idealizadas ou modelos rígidos de papéis —como o provedor sempre forte ou a parceira sempre disponível— podem entrar em crise mais rapidamente, já que a depressão desestabiliza essas projeções", afirma.
O papel do parceiro saudável
Quem não está doente pode ser um suporte essencial, mas também precisa aprender a cuidar de si para não adoecer junto. Estar ao lado, ouvir sem julgamentos e ajudar a organizar consultas médicas ou psicoterapia, por exemplo, já são gestos poderosos.
No entanto, quando o apoio se transforma em sobrecarga, o risco é de exaustão emocional, física e até mental.
Encontrar o equilíbrio, portanto, significa compreender que a recuperação é lenta, feita de altos e baixos, e que não se trata de "falta de vontade". Respeitar o ritmo do parceiro depressivo, em vez de pressioná-lo, reduz o sentimento de culpa que ele ou ela possam ter e fortalece a relação. Pequenos convites, como sugerir uma ida ao cinema ou caminhar juntos, podem ser úteis, desde que feitos sem cobranças.
Comunicação: a cola da relação
O silêncio é um dos maiores inimigos do casal em meio à depressão. Segundo Kanomata, a abertura para conversar, ouvir e expressar sentimentos com empatia ajuda a criar um ambiente mais seguro e acolhedor, reduzindo os níveis de estresse e ansiedade. "Isso pode favorecer positivamente nos resultados do tratamento e ajuda a reconstruir confiança entre os dois."
Terapia: individual e de casal
O tratamento da depressão geralmente inclui psicoterapia e, muitas vezes, medicação. A terapia individual dá ao paciente espaço para trabalhar autoconhecimento, manejo dos sintomas e enfrentamento de situações que possam ter levado ao quadro de depressão.
Já a terapia de casal pode ser indicada quando os conflitos conjugais e problemas na relação do casal não só interferem no processo de tratamento como também podem ser um dos gatilhos para a ocorrência da depressão.
"Esse espaço conjunto ajuda ambos a compreenderem as emoções envolvidas, a quebrar idealizações e a reconstruir a dinâmica conjugal de forma mais saudável", explica a psicóloga Isabel Cristina Gomes.
Os erros que sabotam a relação
Entre os deslizes mais comuns estão a negação da doença, a minimização dos sintomas e a crença de que apenas força de vontade resolverá o problema. Julgar, criticar ou se afastar por menor tolerância às queixas ou impaciência em aguardar por resultados só agrava o quadro.
O parceiro saudável também precisa lidar com sentimentos de frustração ou impotência, já que muitas vezes se vê sobrecarregado e sem saber o que fazer para ajudar. Nesses momentos, buscar orientação profissional para si mesmo também pode ser essencial.
Separar ou insistir?
Nem sempre o amor sobrevive à prova da depressão. Em alguns casos, mesmo com tratamento, apoio e empenho mútuo, o parceiro saudável pode não conseguir lidar com a nova realidade, especialmente quando a expectativa inicial era ter ao lado alguém "forte" ou "sempre disponível".
"Reconhecer que o outro não corresponde a essa idealização pode ser doloroso, mas faz parte de um amor maduro. Quando a repactuação do vínculo não é possível, encerrar a relação pode ser a decisão mais saudável para ambos", diz Gomes.
O que o casal precisa ter em mente
É importante que o casal alinhe as expectativas sobre a depressão. Ela não é como uma gripe passageira; é um transtorno complexo, multifatorial e de longa duração. O tratamento exige paciência, compreensão e persistência. Oscilações de humor, recaídas e momentos de apatia fazem parte do processo. Entender isso ajuda a evitar frustrações quando se escolhe permanecer junto na relação.
No fim das contas, o que salva o casamento diante da depressão não é negar a doença, mas sim enfrentá-la juntos, com empatia, diálogo e apoio profissional. A jornada pode ser difícil, mas também pode revelar a força do vínculo e transformar a relação em algo mais verdadeiro e resiliente.
